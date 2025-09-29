به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت، با اشاره به رشد قابل ملاحظه تولید نفت در سال جاری اظهار کرد: با تدابیر و اقدام‌های همکاران ما در میدان‌های نفتی، موفق شدیم رکورد تازه‌ای را در تولید نفت کشور به ثبت برسانیم؛ رکوردی که در هفت سال گذشته (از سال ۱۳۹۷ تاکنون) بی‌سابقه بوده است.

وی افزود: حفاری‌های درون‌میدانی، انجام عملیات بازیابی و بهبود تولید (workover) روی چاه‌ها و بهره‌برداری از بخشی از ظرفیت مرکز فرآورش نفت خام میدان آزادگان ازجمله اقدام‌هایی بود که نقش مؤثری در این افزایش تولید ایفا کرد.

وزیر نفت تصریح کرد: این دستاورد نتیجه تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت نفت و برنامه‌ریزی دقیق در حوزه بالادستی و تأسیسات سطح‌الارضی است که توانسته ما را به نقطه‌ای برساند که امروز شاهد ثبت یک رکورد در تولید باشیم.