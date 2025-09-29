به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز دوشنبه در رزمایش بزرگ «همکلاسی مهربان ۶» با بیان جایگاه احسان و خدمتگزاری در آموزههای اسلامی، بر استمرار چنین اقدامات مؤمنانه در مسیر تربیت نسل آینده کشور تأکید کرد.
وی با بیان اینکه آموزههای اسلامی بر احسان، نیکوکاری و خدمتگزاری به مردم تأکید دارند، گفت: بندگی خداوند تنها به انجام واجبات فردی مانند نماز و روزه محدود نمیشود، بلکه خدمت به مردم جزئی جداییناپذیر از بندگی است. بندگی با خدمتگزاری و نیکوکاری به کمال میرسد، و اگر این امور نباشد، بندگی ناقص خواهد بود.
نماینده ولیفقیه در لرستان، افزود: قرآن کریم میفرماید: هر که بندگی را با احسان همراه کند، اجرش نزد پروردگار محفوظ است؛ پاداش خدمت نه در بنر و رسانهها بلکه در پاداش ماندگار الهی است. نیکوکاری، همچون برداشتن کف آبی از دریا است که جای آن سریع پر میشود؛ خدمت به مردم نه چیزی از دارایی کم میکند و نه موجب پشیمانی میشود.
حجتالاسلام شاهرخی با قدردانی از مجموعههای مردمی و نهادهای رسمی و غیررسمی که در مقاطع مختلف سال به کمک نیازمندان میشتابند، تصریح کرد: از دل روستاها تا شهرها، گروههایی شناخته و ناشناخته در لرستان وجود دارند که با اقدامات مؤمنانه، به یاری نیازمندان میپردازند. امروز نیز به همت بسیج دانشآموزی و با مشارکت سپاه، کمیته امداد، بهزیستی و آموزشوپرورش، ۴۵ هزار بسته نوشتافزار به ارزش مجموع ۷۰ میلیارد تومان تهیه و توزیع شد.
وی با تأکید بر نقش آموزشوپرورش در آینده کشور، بیان داشت: آموزشوپرورش خاستگاه رشد، تعالی و کمال جامعه است. اگر دین و دانش در این مجموعه حرف اول را بزنند، آینده کشور روشن و قابلپیشبینی خواهد بود؛ چه در میان معلمان و کادر اجرایی، چه در میان دانشآموزان، دین و دانش باید در صدر باشد تا ملت به قلههای پیشرفت و عدالت برسد.
نماینده ولیفقیه در لرستان به برنامههای فرهنگی استان اشاره کرد و یادآور شد: بسیج دانشآموزی، حلقههای صالحین و برنامههایی مانند لیگ جهاد تبیین فرصتهای ارزندهای برای آشنایی نسل جوان با مفاهیم دینی و انقلابی هستند. این همراهیها باید هم از سوی مردم و هم از سوی آموزشوپرورش تقویت شود.
حجتالاسلام شاهرخی در ادامه با اشاره به نقش ملت ایران در مقاومت در برابر تحریمها، تصریح کرد: تحریمهایی که علیه کشور اعمال شده، اگر علیه اقتصادهای بزرگ جهان اجرا میشد، آنها را بهزانو درمیآورد؛ اما ملت ایران تحت زعامت مقام معظم رهبری، ایستاده و پایدار مانده است. لازم است مسئولان اقتصادی کشور نیز همانند نیروهای مسلح با روشهای دقیق و قاطع، مانع فشارهای معیشتی بر مردم شوند.
وی با تشکر از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد، بهزیستی، آموزشوپرورش، بسیج سازندگی و دانشآموزی، ابراز امیدواری کرد که با استمرار این اقدامات، هم استان لرستان و هم کل کشور آیندهای روشن پیشرو خواهند داشت.
