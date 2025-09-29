  1. جامعه
  2. شهری
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۰

محمدی: بزودی ۲۰ آتش‌نشان زن استخدام سازمان آتش نشانی تهران می‌شوند

محمدی: بزودی ۲۰ آتش‌نشان زن استخدام سازمان آتش نشانی تهران می‌شوند

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران از اضافه شدن ۲۰ آتش‌نشان زن به جمع ۱۶ آتش‌نشان فعلی خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز آتش‌نشان، امروز در برج میلاد مراسم ویژه‌ای برای آتش نشانان با حضور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و علیرضا زاکانی شهردار تهران و برخی از اعضای شورای شهر تهران برگزار شد.

قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، در حاشیه این مراسم اعلام کرد: ۲۰ آتش‌نشان زن جدید به جمع ۱۶ آتش‌نشان فعلی سازمان افزوده خواهند شد.

این اقدام نشان‌دهنده افزایش نقش بانوان در عملیات‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی پایتخت است. این گام مهم، نشان از توجه بیشتر به حضور زنان در این عرصه سخت و پرافتخار دارد و نویدبخش توسعه و گسترش ظرفیت‌های سازمان آتش‌نشانی تهران است.

کد خبر 6606039

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها