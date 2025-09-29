به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز آتش‌نشان، امروز در برج میلاد مراسم ویژه‌ای برای آتش نشانان با حضور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و علیرضا زاکانی شهردار تهران و برخی از اعضای شورای شهر تهران برگزار شد.

قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، در حاشیه این مراسم اعلام کرد: ۲۰ آتش‌نشان زن جدید به جمع ۱۶ آتش‌نشان فعلی سازمان افزوده خواهند شد.

این اقدام نشان‌دهنده افزایش نقش بانوان در عملیات‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی پایتخت است. این گام مهم، نشان از توجه بیشتر به حضور زنان در این عرصه سخت و پرافتخار دارد و نویدبخش توسعه و گسترش ظرفیت‌های سازمان آتش‌نشانی تهران است.