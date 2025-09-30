«بیشه» قصهٔ سنگ و زندگی؛ صدای این روستا را به جهان برسانیم!

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در دل کوهستان‌های استوار لرستان، جایی که طبیعت با تاریخ درآمیخته، روستای «بیشه» همچون نگینی درخشان، قرن‌هاست که می‌درخشد. این روستا تنها مجموعه‌ای از سنگ و خانه نیست؛ بلکه زنجیرۀ زندۀ خاطرات، فرهنگ و زندگی مردمانی است که با طبیعت به آشتی زیسته‌اند. امروز، «بیشه» در آستانۀ ثبت جهانی ایستاده؛ نه به‌عنوان یک مقصد گردشگری، بلکه به‌عنوان میراثی فراموش‌نشدنی برای همۀ بشریت. اینجا، داستان ماست… داستانی که باید به گوش جهان برسد.

ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در روستای «بیشه»

عطا حسن‌پور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در کل استان لرستان ۱۱ روستای هدف گردشگری وجود دارد، اظهار داشت: یکی از این روستاها، روستای «بیشه» است.

وی با اشاره به رایزنی در حوزه روستاهای هدف گردشگری لرستان در وزارت کشور، عنوان کرد: سه سال پیش روستای «بیشه» به لحاظ خدمات گردشگری به دهیاری دادیم تا جوامع محلی از منفعت آبشار «بیشه» بهره‌مند شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تمام اعتبار مالی این روستا از همین محل تأمین می‌شود، افزود: در سنوات قبل هم تمام زیرساخت‌های گردشگری را در این روستا فراهم کرده‌ایم.

حسن‌پور، بیان داشت: ایجاد سکو، پل ارتباطی، سرویس بهداشتی، نمازخانه، مسیر دسترسی و… از جمله زیرساخت‌های ایجاد شده در روستای گردشگری «بیشه» بوده است.

«بیشه» روستای بدون بیکار کشور

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به جاده دسترسی به روستای «بیشه»، گفت: به‌خاطر سازند زمین‌شناسی این مسیر که رانشی است، همواره مشکل داریم و رفع این مشکل قطعاً در یک سال و دو سال انجام نمی‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با تأکید بر اینکه در سنوات اخیر راهداری استان تلاش کرده‌اند که جلوی این رانش‌ها را بگیرد، تصریح کرد: اما هنوز دراین‌رابطه موفق نشده است.

حسن‌پور، عنوان کرد: طرحی که در دستور کار دارند قطعاً این مشکل ترانشه‌های مسیر را حل خواهند کرد.

وی در ادامه سخنان خود با معرفی روستای «بیشه» به‌عنوان روستای بدون بیکار کشور به‌خاطر همین آبشار و استفاده از مزیت‌های ۱۲ ماهه «بیشه»، گفت: روستای «بیشه» در فصل پاییز، بهار، تابستان و حتی زمستان مملو از توریست است.

عبور راه‌آهن شمال به جنوب از مسیر زیبای «بیشه»

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، افزود: دسترسی آسان از مسیر ریلی این روستا یکی از علت‌های مهم حضور توریست در این روستای گردشگری است.

حسن‌پور در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه یکی از محورهای ثبت جهانی در ایران مسیر راه‌آهن سراسری است که از شمال تا جنوب ثبت جهانی شده است، عنوان کرد: زیباترین بخش مسیر که به لحاظ ژئوتوریسمی در ایران جای گرفته و در دنیا معروف شده همین مسیر از دورود به سمت خوزستان است، به‌خاطر تونل‌ها، پل‌ها، جاذبه‌های بکری مانند آبشار «آب گرمه»، گونه‌های اندمیک جانوری و همچنین مهمان‌نوازی مردم روستاهای در طول محور قطار.

وی با بیان اینکه این جاذبه‌ها به «بیشه» پیوست خورده‌اند، گفت: در سال گذشته جشنواره «رود و ریل» را در روستای «بیشه» برگزار کردیم.

«بیشه» به روایتگری نیاز دارد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با اشاره به اینکه این جشنواره با حضور خبرنگاران خارجی مقیم برگزار شد، تصریح کرد: این جشنواره در یک هفته روی آنتن‌های جهان بود و یک هفته «بیشه» به دنیا معرفی شد.

حسن‌پور، ادامه داد: روستای «بیشه» جزء هشت کاندید معرفی شده ایران برای سازمان جهانی جهانگردی بود تا در فهرست روستاهای هدف گردشگری قرار گیرد، متأسفانه به‌خاطر چند مشکل شامل پایداری اجتماعی، پایداری زیست‌محیطی و… نتوانست امتیاز لازم را کسب کند و مقام دوم را کسب کرد.

وی با اشاره به اینکه در کل کشور ایران فعلاً دو روستا ثبت جهانی شده‌اند، افزود: روستای «کندوان» و روستای «اصفهک» از جمله این روستاها هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، بیان داشت: یک روستا برای ثبت جهانی حتماً باید یک روایت داشته باشد، روایت روستا هم باید از سوی خود مردم باشد.

‌مردم خودجوش پای‌کار بیایند

حسن‌پور با اشاره به اینکه روزی که ما شروع کردیم در روستای «بیشه» این روایت نبود، ما فقط بحث تکمیل زیرساخت‌ها و مباحث زیست‌محیطی، منابع طبیعی، بهزیستی را انجام دادیم و در واقع روایت را در قالب «رود و ریل» تعریف کردیم، این امر هم به‌خاطر بحث معیشت مردم بود، عنوان کرد: معیشت مردم بسته به دو عنصر حیاتی «آب» و رودخانه «سزار» که می‌شود «رود» و دیگری «ریل» هم که عنصر صنعتی روستا بود و در واقع معیشت مردم قبل از گردشگری بسته به این ریل راه‌آهن بود.

وی ادامه داد: اما این روایت برای ثبت جهانی قابل‌قبول نبود و روستای «بیشه» رد شد، به لحاظ زیرساختی خود روستای «بیشه» مشکلی برای ثبت ندارد، فقط در بحث روایتگری است که آن هم یک مسئله آئینی و معنوی است که باید حتماً روی آن کار کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، بیان داشت: اگر مردم روستای «بیشه» کمک دهند و خودشان خودجوش در این زمینه همکاری و فعالیت کنند و این برای سازمان جهانی جا بی افتد و قبول کنند، قطعاً روستا ثبت جهانی خواهد شد.