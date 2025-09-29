  1. استانها
  2. همدان
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۶

انهدام اعضای باند سارقان در تویسرکان

همدان- مأموران پلیس آگاهی شهرستان تویسرکان موفق به انهدام باند سارقان در این شهرستان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان بیان کرد: در اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سرقت های خرد و وقوع چندین فقره انواع سرقت در سطح شهرستان تویسرکان توسط راننده و سرنشینان یک‌دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مشکی رنگ فاقد شماره پلاک به استناد اظهارات شاهد و تصاویر دوربین مدار بسته محل وقوع جرم، مراتب شناسایی و دستگیری سارق و کشف اموال مسروقه به صورت علمی و تخصصی در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

ابراهیم نوری مقدم در ادامه بابیان اینکه مأمورین پلیس آگاهی شهرستان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی گسترده موفق شدند، خاطرنشان کرد: در این خصوص اعضای باند ۳ نفره سارقان حرفه ای که با همکاری هم اقدام به سرقت میکردند به همراه ۱ نفر مالخر را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در عملیات های منسجم و هماهنگ در مخفی‌گاهشان دستگیر کنند.

نوری مقدم تصریح کرد: سارقین همگی بومی شهرستان بودند و پس از بازجویی های تخصصی صراحتاً به ۳۷ فقره سرقت شامل ۲۱ فقره سیم برق و کابل، ۴ فقره محتویات داخل خودرو، دستگاه موتور سیکلت، ۸ فقره مزارع و باغات، ۲ فقره ساختمان نیمه کاره و ۱ فقره منزل معترف و با راهنمایی سارقین اقلام زیادی از مالخر کشف و محل های سرقت شناسایی و بازسازی صحنه های سرقت انجام و پرونده تشکیل به مراجع قضائی تحویل و با صدور قرار مناسبت روانه زندان گردیدند.

وی درپایان خاطرنشان کرد: از همکاری شهروندان کمال تشکر را داریم و از عموم مردم درخواست داریم در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

