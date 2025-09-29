  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۵

سرکنسول جدید ترکیه در مشهد معرفی شد

مشهد- «مراد اِرکول» سرکنسول جدید جمهوری ترکیه در مشهد پس از تسلیم رونوشت روانامه خود به رییس این نمایندگی، ماموریت دیپلماتیک خود را به صورت رسمی در این شهر آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مراد اِرکول» سرکنسول جدید جمهوری ترکیه در مشهد ظهر دوشنبه با حضور در نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور، پس از تسلیم رونوشت روانامه خود به رییس این نمایندگی، ماموریت دیپلماتیک خود را به صورت رسمی در این شهر آغاز کرد.

احمد معصومی‌فر، رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور ضمن خوش‌آمدگویی و ارائه توضیحاتی در خصوص ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خراسان رضوی و شهر مشهد و همچنین تمجید از سرکنسول قبلی «سینان جم باش»، برای توسعه روابط و همکاری‌های استانی، برای سرکنسول جدید ترکیه آرزوی موفقیت کرد.

مراد ارکول، سرکنسول جدید جمهوری ترکیه نیز با بیان سابقه‌ای از اشتغال و ماموریت‌های خود در سایر کشورها، ضمن تشکر از همکاری‌های نمایندگی وزارت امور خارجه اظهار امیدواری کرد با بهره‌گیری از تجارب قبلی بتواند همچون همکار پیشین خود، ارتباط خوبی با نمایندگی داشته و برای توسعه همکاری‌های فی‌مابین تلاش نموده و در ادامه تلاش‌های همکار قبلی خود کوشا باشد.

