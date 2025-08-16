به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه نشست بررسی وضعیت ورود زائران خارجی به مشهد مقدس در دهه پایانی ماه صفر با حضور سیدحسن حسینی معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد مقدس، سیدجعفر سیدآبادی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی، معصومی‌فر رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور، موسوی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، مهدوی سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مشهد و دیگر مسئولان استانی برگزار شد.

در این نشست موضوعات مختلفی از جمله وضعیت ورود زائران خارجی، خدمات، زیرساخت‌های لازم برای پذیرش و اسکان زائران و همچنین برنامه‌ریزی‌های گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.