بررسی وضعیت ورود زائران خارجی به مشهد مقدس در دهه پایانی ماه صفر

مشهد - نشست بررسی وضعیت ورود زائران خارجی به مشهد مقدس در دهه پایانی ماه صفر با حضور معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد مقدس و مسئولان استانی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه نشست بررسی وضعیت ورود زائران خارجی به مشهد مقدس در دهه پایانی ماه صفر با حضور سیدحسن حسینی معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد مقدس، سیدجعفر سیدآبادی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی، معصومی‌فر رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور، موسوی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، مهدوی سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مشهد و دیگر مسئولان استانی برگزار شد.

در این نشست موضوعات مختلفی از جمله وضعیت ورود زائران خارجی، خدمات، زیرساخت‌های لازم برای پذیرش و اسکان زائران و همچنین برنامه‌ریزی‌های گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

