آقاتهرانی: نقاط ضعف فرهنگی قزوین باید شناسایی و جبران شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی ظهر دوشنبه در نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با مدیران فرهنگی استان قزوین، با اشاره به اهمیت بررسی دقیق وضعیت فرهنگی استان گفت: نقاط ضعف را باید شناسایی و جبران کرد. از استانداری انتظار داریم گزارشی جامع، خلاصه و دقیق از وضعیت فرهنگی استان تهیه و برای کمیسیون ارسال کند.

وی افزود: در حوزه‌های قرآنی، هنری، سینما و رسانه ظرفیت‌های خوبی وجود دارد، اما نقاط ضعفی نیز هست که باید با نگاه واقع‌گرایانه بررسی شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر اطلاعات درست و مستند ارائه شود، مجلس می‌تواند تصمیمات مؤثری اتخاذ کند و در مسیر حمایت قدم بردارد.

آقاتهرانی با انتقاد از توقف برخی پروژه‌های فرهنگی، اظهار کرد: در بازدیدها شاهد بودیم که برخی پروژه‌ها سال‌هاست نیمه‌کاره رها شده‌اند. مصالحی مانند سیمان و آهن بدون بهره‌برداری مانده‌اند و این اتلاف منابع مردم است. مسئولان باید پاسخ‌گو باشند و مسیر اصلاح را با شفافیت دنبال کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر اهمیت اعتماد و همکاری میان نهادهای فرهنگی، گفت: باید یک قرارگاه فرهنگی شکل بگیرد که نقاط قوت و ضعف را کنار هم بگذارد و مسیر حرکت را مشخص کند و ما نیز در مجلس آماده‌ایم تا با دریافت گزارش‌های دقیق، بازخورد بدهیم و حمایت کنیم.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های انسانی استان، افزود: قزوین امام جمعه‌ای فرهیخته و مردمی دارد که می‌تواند محور فعالیت‌های فرهنگی باشد و از سوی دیگر اعتماد متقابل میان مدیران فرهنگی و نمایندگان مجلس، زمینه‌ساز پیشرفت خواهد بود.

آقاتهرانی در پایان با اشاره به حضور گسترده اعضای کمیسیون فرهنگی در این نشست، خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت تعداد اعضا، هشت نفر از کمیسیون در این سفر حضور یافتند که نشان‌دهنده اهمیت استان قزوین در نگاه فرهنگی مجلس است و امیدواریم با همکاری و هم‌افزایی، بتوانیم گام‌های مؤثری در ارتقای فرهنگ استان برداریم.