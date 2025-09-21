به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی نهاوندی بعدازظهر دوشنبه در نشست گروه آموزشی فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور گفت: یازده کلان‌مسئله اساسی کشور شناسایی شده که هفت مورد آن مستقیماً به حوزه فرهنگ مربوط است. با این حال، هنوز اقدام جدی در تحقق این مطالبات صورت نگرفته است.

وی افزود: امروز بیش از دو برابر نیاز کشور قانون و سند بالادستی داریم، مشکل در نبود قوانین نیست بلکه در اجرا و تحقق آن‌هاست و برای نمونه، در موضوع فضای مجازی قوانین، اسناد و شوراهای متعدد وجود دارد، اما این حوزه همچنان بدون متولی جدی رها شده و فرهنگ جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.

نهاوندی خاطرنشان کرد: سازمان‌های فرهنگی به‌جای تمرکز بر حل مسائل، گرفتار ساختارهای حجیم و بروکراتیک شده‌اند و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تلاش کرده است با اتکا به پشتوانه‌های فقهی و حوزوی، نقش اصلاحی در فرآیند قانونگذاری ایفا کند و مانع بازگشت لوایح به دلیل مغایرت با شرع شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمید پارسانیا، رئیس شورای علمی گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، نیز در این نشست با اشاره به ضعف ساختارهای علوم انسانی در حل مسائل گفت: قم باید به‌عنوان پایگاه اصلی تعامل میان علوم انسانی و مسائل جامعه فعال شود و گاهی برخی موانع نهادی اجازه نمی‌دهند مراکز علمی در این عرصه نقش‌آفرینی کنند که این موانع باید برطرف شود.

همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدحسین هاشمیان، مدیر گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بر لزوم طراحی «نظریه ایرانی اسلامی فرهنگ» تأکید کرد و گفت: بازطراحی ساختار فرهنگی کشور بدون توجه به این نظریه جامع امکان‌پذیر نخواهد بود؛ نظریه‌ای که هم به مناسبات درونی و هم به روابط بیرونی فرهنگ توجه داشته باشد.