به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضی آقاتهرانی بعدازظهر دوشنبه، نشست گروه آموزشی فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم اظهار کرد: برخی افراد، ظرفیت حوزه‌های علمیه را صرفاً در جزئیات و فروعات می‌بینند، در حالی‌که فقه و علوم حوزوی در همه عرصه‌های کلان کشور قدرت اثرگذاری دارند.

وی‌گفت: دانش فقه و اصول طی ۱۴۰۰ سال همواره متناسب با شرایط روز بازسازی شده و امروز می‌تواند به حل مسائل نوین کشور کمک کند.

وی با قدردانی از ابتکار تأسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، این مرکز را بازوی اصلی قانونگذاری دانست و تصریح کرد: حمایت و تقویت این مرکز رسالت ماست، چراکه حل بسیاری از چالش‌ها و مشکلات فرهنگی و اجتماعی بدون بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن ممکن نیست.

آقاتهرانی با خطاب قرار دادن محققان این مرکز گفت: باید از ابتدای فرایند قانونگذاری و در تمام کمیسیون‌های تخصصی مجلس حضور داشته باشید و فقه و شریعت برای همه موضوعات حکم و راهکار دارد و غفلت از آن، موجب خلأهای جدی در نظام تقنینی کشور خواهد شد.