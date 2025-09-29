تعطیلی و پلمب دو واحد آلاینده صنعتی در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، دو واحد صنعتی تولید نشاسته در حاشیه رودخانه چنار راهدار شیراز، با دستور اداره کل محیط زیست و پس از اخطارهای مکرر، پلمب و تعطیل شدند.

این تصمیم قاطع، نتیجه بازدیدهای شبانه و پایش مستمر کارشناسان اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان فارس از این واحدها بود که منجر به اثبات تخلفات گسترده و آلودگی‌سازی آن‌ها در رودخانه چنار راهدار شد.

قاسم نهاوندی، معاون محیط‌زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان فارس، در این رابطه گفت: تمام واحدهای صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی موظف به رعایت کامل ضوابط و مقررات محیط‌زیستی هستند. در صورت ایجاد آلودگی‌های محیط‌زیستی و عدم توجه به اخطاریه‌های رفع آلایندگی، این واحدها مطابق قانون، با برخورد قاطع مواجه خواهند شد.

وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های تشویقی این سازمان افزود: سازمان حفاظت محیط‌زیست علاوه بر برخورد قانونی با واحدهای آلاینده که اثرات منفی بر محیط‌های اطراف خود دارند، برای صنایع پاک و متعهد به مسائل محیط‌زیستی، برنامه‌های تشویقی نیز در نظر گرفته است.