کارگاه آموزشی غیرمجاز تزریق ژل و بوتاکس در شیراز تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امین نیاکان در خصوص تعطیلی یک کارگاه آموزشی غیرمجاز تزریق ژل و بوتاکس در شیراز گفت: برگزاری هرگونه دوره آموزشی و همایش در حوزه درمان نیازمند اخذ مجوزهای لازم از مرکز آموزش مهارتی و حرفهای معاونت آموزشی و دریافت تاییدیه از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز است.
وی ادامه داد: نظارتهای لازم بر تمامی فعالیتهای مرتبط با حوزه درمان از سوی مدیریت نظارت بر درمان دانشگاه در حال انجام است و با هرگونه برگزاری دورههای غیرمجاز برخورد میشود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: گزارشهای مردمی کمک شایانی در شناسایی متخلفان و پیشگیری از مداخلات درمانی خواهد بود و از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف درمانی یا برگزاری دورههای آموزشی غیرمجاز با سامانه ۱۸۱۹ و ۱۹۰ تماس بگیرند.
