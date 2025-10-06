زراعتیان: برداشت ذرت علوفه ای از مزارع شهرستان جهرم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد قناعتیان گفت: ۵۰۶ هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت ذرت علوفه ای قرار دارد و میزان دوسوم این اراضی در بخش کردیان و یک سوم در بخش مرکزی شهرستان واقع شده است.

وی ادامه داد: زمان برداشت ذرت علوفه‌ای باتوجه به شرایط آب و هوایی، از اوایل مهرماه آغاز و تا پایان آبان‌ماه ادامه دارد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی جهرم افزود: رقم کشت شده در هرستان ذرت ۷۰۴ می باشد که با متوسط عملکرد در هر هکتار ۶۰ تن پیش بینی می شود امسال بالغ بر ۳۰۳۶۰ تن ذرت علوفه ای از مزارع جهرم تولید شود.

قتاعیتان تصریح کرد: این محصول با چاپرهای پشت تراکتوری از مزارع برداشت می شوند و بهترین زمان برداشت ذرت علوفه‌ای وقتی است که دانه‌ها در مرحله شیری-خمیری باشند و گیاه رطوبت ۶۰ تا ۷۰ درصدی داشته باشد. کیفیت خاک، تغذیه مناسب و زمان‌بندی دقیق باعث تولید علوفه بیشتر و سیلاژ با ارزش غذایی بالا می‌شود.

