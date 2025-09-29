طرح هرس و پاکسازی فضای سبز مدارس بوشهر اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان زمانی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با آغاز این طرح، ۹۹۱ اصله درخت در ۳۲ مدرسه از مناطق یک و دو بوشهر هرس و سرزنی شد.
رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری بوشهر افزود: در این عملیات، ۶۸۶ اصله درخت در ۲۱ مدرسه منطقه یک و ۳۰۵ اصله درخت در ۱۱ مدرسه منطقه دو ساماندهی شدند.
وس افزود: باغچههای مدارس نیز همزمان پاکسازی و برای کاشت گلهای فصلی آماده شدند.
زمانی، تاکید کرد: این اقدامات با هدف آمادهسازی محیطی ایمن و شاداب برای دانشآموزان اجرا شده و در طول سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.
وی تأکید کرد: ارتقای فضای سبز مدارس از برنامههای مستمر شهرداری بوشهر است.
