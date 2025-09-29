  1. استانها
  2. بوشهر
۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۴

آتش‌نشانان بنادر استان بوشهر تجلیل شدند

بوشهر- آئین تجلیل از آتش‌نشانان بنادر استان بوشهر به مناسبت هفتم مهرماه روز ملی آتش‌نشانی و ایمنی با حضور معاونان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در این آیین اظهار کرد: آتش‌نشانان از پیشگامان عرصه خدمت‌رسانی در شرایط سخت و بحرانی هستند و با ایثار و از خودگذشتگی، جان خود را برای نجات دیگران به خطر می‌اندازند.

مهران راویان افزود: فعالیت‌های دریایی و بندری به دلیل گستردگی و تنوع، همواره با مخاطرات مختلف همراه است که چنین شرایطی اهمیت کار آتش‌نشانان رو دوچندان می‌کند.

وی بیان کرد: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر همواره ارتقای توانمندی‌های نیروهای آتش‌نشانی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و در همین راستا، دوره‌های آموزشی تخصصی و مانورهای ایمنی به صورت مستمر برگزار می‌شود.

برنامه های متنوع روز آتش‌نشانی و ایمنی

رئیس اداره ایمنی و آتش‌نشانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز گفت: همزمان با هفتم مهرماه، روز آتش‌نشانی و ایمنی، برنامه‌های متنوعی در سطح اداره کل و بنادر تابعه پیش‌بینی و اجرایی شده است.

ایمان زیارتی‌زاده بیان کرد: نصب بنر در اماکن اداری، عملیاتی و خارج از محوطه بندری، توزیع بروشورهای آموزشی میان کارکنان و مراجعان، بازدید مدیرکل و معاونان از ایستگاه آتش‌نشانی، اهدای لوح تقدیر و گل به آتش‌نشانان و گشت خودرویی در محوطه عملیاتی از جمله این برنامه‌ها است.

وی افزود: برگزاری نشست صمیمی رئیس اداره ایمنی، آتش‌نشانی، بهداشت و محیط زیست با کارکنان، اجرای آموزش‌های ایمنی در مدارس بندر بوشهر و بنادر تابعه، و حضور فرمانداران شهرستان‌های کنگان، دیلم، دیر و گناوه در ایستگاه‌های آتش‌نشانی و تقدیر از همکاران نیز از دیگر برنامه‌های این هفته خواهد بود.

رئیس اداره ایمنی و آتش‌نشانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تاکید کرد: اجرای این برنامه‌ها فرصتی برای تجلیل از تلاش‌های شبانه‌روزی آتش‌نشانان و یادآوری اهمیت ارتقای ایمنی در بنادر به شمار می‌رود.

در این آیین همچنین از تعدادی از آتش‌نشانان نمونه شاغل در بنادر استان بوشهر تقدیر شد.

کد خبر 6606318

