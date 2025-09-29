استاندار قم: تأمین تجهیزات ایمنی در مراکز عمومی ضرورتی انکارناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو استاندار قم شامگاه دوشنبه با حضور در ایستگاه آتشنشانی ۲۱ قم واقع در میدان ۷۲ تن، ضمن تبریک روز آتشنشان به پرسنل این ایستگاه، از تلاشها و فداکاریهای آتشنشانان در صیانت از جان و مال شهروندان قدردانی کرد.
وی با اهدای شاخه گل و هدایایی به کارکنان این ایستگاه اظهار کرد: فعالیتهای آتشنشانان بهرهوری صددرصدی دارد و ثمره آن ایجاد امنیت و آرامش خاطر برای مردم است، از این رو حمایت و رفع مشکلات آنان یک ضرورت جدی برای استان محسوب میشود.
استاندار قم با بیان اینکه حضور آتشنشانان در مراسم و تجمعات ملی و مذهبی نقشی کلیدی در ایجاد ایمنی دارد، افزود: لازم است امتیازاتی ویژه برای این قشر زحمتکش در نظر گرفته شود تا انگیزه کاری آنان افزایش یابد.
بهنامجو در ادامه به برخی مطالبات پرسنل آتشنشانی قم اشاره کرد و گفت: یکی از درخواستهای جدی آتشنشانان، مساعدت در زمینه تأمین مسکن برای نیروهای فاقد سرپناه است که استانداری قم در این زمینه همکاری لازم را خواهد داشت.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت پیشگیری از حوادث، خطاب به مدیران آتشنشانی گفت: لازم است هشدارهای ایمنی در مراکز عمومی استان به صورت جدی پیگیری شود و در مواردی که بیتوجهی به الزامات ایمنی مشاهده میشود، تذکرات کتبی ارائه شده و حتی موضوع به مراجع قضائی ارجاع گردد؛ چرا که وقوع حادثه بدون تجهیزات ایمنی کافی میتواند به فجایع تلخی منجر شود.
استاندار قم خاطرنشان کرد: با صرف هزینهای اندک برای تهیه تجهیزات ایمنی و آموزش اصول اولیه، میتوان از بسیاری از تلفات جلوگیری کرد و این موضوع باید بهصورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.
وی نقش آموزش در ارتقای فرهنگ ایمنی را نیز حائز اهمیت دانست و گفت: آتشنشانی میتواند با حضور در مدارس و آموزش دانشآموزان، نسل جدید را نسبت به اصول ایمنی و ضرورت رعایت آن در زندگی روزمره متقاعد کند.
بهنامجو در بخش دیگری از سخنان خود به درخواست آتشنشانان برای توسعه ایستگاهها در محورهای پیرامونی قم اشاره کرد و تصریح کرد: استانداری در این زمینه نیز همکاری کامل خواهد داشت تا پوشش ایمنی استان تقویت شود.
گفتنی است در این مراسم خسرو سامری معاون عمرانی استانداری قم، ذبیحالله عبداللهی مدیرکل مدیریت بحران استان، مهدی متقیان مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری قم، دکتر عظیمی شهردار قم و اصفهانیانمقدم معاون خدمات شهری شهرداری قم نیز حضور داشتند. در پایان مراسم، با اهدای شاخه گل و هدایایی از تلاشهای آتشنشانان ایستگاه ۲۱ تقدیر شد.
