به گزارش خبرنگار مهر، حیدر رفاهی دوشنه شب در آیین گرامیداشت روز آتش نشان در مجتمع فرهنگی هنری نهم دی، با تبریک هفته دفاع مقدس و یادآوری خاطره شهدای آتشنشان، اظهار کرد: هفتم مهرماه یادآور رشادت‌های آتشنشانان در سال ۱۳۵۹ و شهادت ۱۸ تن از آنان در حمله دشمن به پالایشگاه آبادان است که مبنای نامگذاری روز آتشنشان شد.

وی افزود: هرچه از فداکاری و ایثار آتشنشانان بگوییم، کم گفته‌ایم. آنان با شجاعت و از خودگذشتگی، جان خود را برای نجات دیگران به خطر می‌اندازند و با فداکاری بی‌وقفه، در دل شعله‌ها و دود، برای حفظ جان و مال مردم تلاش می‌کنند، رشادت آنان نه تنها در مهار آتش‌سوزی‌ها، بلکه در امدادرسانی به حوادثی همچون زلزله، سیل و تصادفات نیز نمایان است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با تقدیر از خدمات آتش نشانان، خاطرنشان کرد: در شهرداری، نیروهای خدوم زیادی در حوزه‌هایی مانند پسماند و فضای سبز در شرایط سخت مشغول خدمت‌رسانی هستند، اما فعالیت آتش نشانان علاوه بر سختی کار، با خطر جانی نیز همراه است که این امر، قدردانی از این زحمتکشان را ضروری می‌سازد.

رفاهی در ادامه بر لزوم نگاه ویژه شهرداری و سازمان آتش نشانی به مسائل رفاهی و معیشتی آتش نشانان تأکید کرد و از اختصاص هفت میلیارد تومان در بودجه شهرداری برای احداث ساختمان استراحتگاه آتش نشانان در ایستگاه مرکزی و همچنین پیگیری احداث یک ایستگاه جدید آتش نشانی خبر داد.

وی همچنین در راستای ارتقا و تقویت نیروی انسانی سازمان آتش نشانی، از جذب ۳۰ نیروی جدید از طریق برگزاری آزمون استخدامی خبر داد و در پایان، بر ضرورت توجه ویژه به آموزش شهروندی در حوزه ایمنی و آتش نشانی تأکید کرد.