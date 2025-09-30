صادقی پور: پروژه انتقال صنوف ناسازگار بندرعباس در حال اجرا است

به گزارش خبرگزاری مهر،صفر صادقی‌پور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: یکی از چالش‌های مهم شهر بندرعباس وجود صنوف و کاربری‌هایی است که به دلیل ناسازگاری فضایی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان، نیازمند انتقال به محلی مستقل و مناسب هستند.

وی افزود: در سنوات گذشته، اراضی موردنظر به شهرداری بندرعباس تحویل داده شد تا بر اساس ضوابط و معیارهای مشخص، طراحی سایت جدیدی برای استقرار این صنوف انجام شود. این سایت که در نزدیکی کشتارگاه و مقابل ترمینال باری واقع شده، قرار است جایگزین مناسبی برای کاربری‌های ناسازگار شهری باشد.

معاون عمرانی استانداری با اشاره به مراحل اداری این پروژه اظهار داشت: پس از بررسی‌ها و تصویب در کارگروه‌ها، کمیته‌های فنی و شورای برنامه‌ریزی استان، کار اجرایی به دلیل برخی چالش‌ها با تأخیر آغاز شد اما هم‌اکنون با مشارکت پیمانکار و سرمایه‌گذار، عملیات اجرایی با جدیت پیگیری می‌شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که ظرف دو سال آینده، انتقال صنوف ناسازگار شهری به این سایت به طور کامل انجام شده و گام مهمی در نظم‌بخشی و بهبود فضای شهری بندرعباس برداشته شود.

مدیرکل دفتر فنی استانداری هرمزگان نیز از آغاز اجرای یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های ساماندهی صنوف مزاحم در شمال‌شرقی بندرعباس خبر داد و گفت: این طرح با هدف انتقال و تجمیع صنوفی نظیر سنگ‌فروشی، آهن‌فروشی و مصالح‌فروشی در زمینی به مساحت ۵۸ هکتار در حال اجراست.

به گفته مدیرکل دفتر فنی استانداری هرمزگان، پروژه مذکور در دو فاز برنامه‌ریزی شده که فاز نخست آن شامل زیرسازی، آماده‌سازی زمین و اجرای تأسیسات زیرزمینی و روبنایی است.

بهادر خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه می‌تواند نقش مؤثری در بهبود سیما و منظر شهری بندرعباس، ارتقای سطح خدمات صنفی و تسهیل نظارت بر فعالیت‌های اصناف داشته باشد و در عین حال به توسعه متوازن شهری کمک کند.