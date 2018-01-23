بودجه سال ۹۷ شهرداری بندرعباس تقدیم شورای شهر بندرعباس شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن یکتاپور عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: اجرای فاز اول تصفیه خانه انتقال پساب فاضلاب، طراحی و اجرای شهر بازی، احداث دارالقرآن و فرهنگسرا، احداث پارک صدف و برکهگرد از پروژههای شاخص سال ۱۳۹۷ این شهرداری است.
یکتاپور در این ارتباط با بیان اینکه راهبرد تدوین بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری بندرعباس با تاکید بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی است، گفت: سیاستگذاری، نظارت، شفافسازی، نظاممند بودن بودجه، رعایت حقوق شهروندان در نظام اداری و افزایش مشارکت شهروندان در تامین هزینه و اداره امور شهر از اهداف و سیاستهای تهیه و تدوین بودجه سال ۱۳۹۷این شهرداری است.
معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری بندرعباس با تصریح اینکه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری بندرعباس ۵ هزار و ۷۰۲ میلیارد ریال است، بیان داشت: از این مبلغ بودجه شهرداری مرکزی و مناطق سهگانه ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال را به خود اختصاص داده و مبلغ ۸۰۲ میلیارد ریال به سازمانهای این شهرداری تعلق گرفته است.
وی افزود: جلب مشارکت و همکاری بخشخصوصی، اجرای نظام درآمد شهر با رویکرد تقویت وصول عوارض و درآمدهای پایدار و قانونی و هدایت منابع به سوی پروژههای اولویتدار از ویژگیهای بودجه ۹۷ این شهرداری است.
یکتاپور با اشاره به اینکه شهرداری در سال ۱۳۹۷ به بهبود محیط شهری نگاه ویژهای داشته است، تصریح کرد: این بخش شامل فضایسبز و درختکاری معابر، خرید مبلمان و نمادهای شهری، اجرای پارکهای موضوعی، زیباسازی سطح شهر و توسعه شبکه آبیاری تحت فشار است.
معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری بندرعباس به افزایش بودجه دربرنامه تامین تاسیسات ایمنی و حفاظتی شهر وبرنامه ایجاد تاسیسات و تسهیلات شهری که شامل تکمیل و تجهیز سامانسرا، مرکز کنترل ترافیک، ساختمان مدیریت بحران و ساماندهی صنوف مزاحم و ... است، که در بودجه ۱۳۹۷ توجه ویژهای به آن شده است و در این برنامهها رشد قابل توجهی داشته است.
وی با بیان اینکه یکی از پروژههای شاخص سال ۱۳۹۷ شهرداری بندرعباس، تکمیل تقاطعهای همسطح و غیر همسطح است، ادامه داد: اجرای فاز اول تصفیه خانه انتقال پساب فاضلاب جهت آبیاری فضای سبز شهر بندرعباس، طراحی و اجرای شهر بازی، احداث دارالقرآن و فرهنگسرا، احداث پارک صدف و برکهگرد، ساماندهی، مرمت و لایروبی خورهای سطح شهر، احداث ورزشگاه و باشگاه ورزشی شهرداری و آماده سازی و دیوار کشی زمین صنوف مزاحم و زیرسازی، روکش و آسفالت محلات و معابر سطح شهر از دیگر پروژههای شاخص در سال ۱۳۹۷ این شهرداری است.
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