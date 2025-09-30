یادگار محمدی در گفتگو با خبرنگا مهر اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه ۶۸۸ مورد بازرسی و نمونهبرداری از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه کالا و خدمات در سراسر استان انجام داده است. هدف اصلی این اقدامات، نظارت بر کیفیت محصولات و خدمات و اطمینان از انطباق آنها با استانداردهای ملی اعلام شده است.
مدیرکل استاندارد استان ایلام با ارائه گزارشی از عملکرد این ادارهکل در این بازه زمانی، اظهار داشت: کارشناسان این ادارهکل و شرکتهای بازرسی همکار، در مجموع ۶۸۸ فقره بازرسی و نمونهبرداری را به انجام رساندهاند
وی بیان کرد: در طول این مدت، ۲۳ فقره پروانه علامت استاندارد برای واحدهای تولیدی استان صادر و یا تمدید شده است.
محمدی همچنین به ۱۲۲ فقره بازرسی تخصصی اشاره کرد که منجر به صدور ۵۴ گواهی تأییدیه ایمنی برای آسانسورها در سطح استان شده است. علاوه بر این، ۶ مورد گواهی تأییدیه برای تجهیزات شهربازی صادر شده است.
مدیرکل استاندارد ایلام اضافه کرد: در حوزه انرژی، ۷۰۷ فقره بازرسی و پایش عملکرد نازلهای عرضه سوخت مایع صورت گرفته و ۸ مورد استانداردسازی جایگاههای عرضه سوخت سیانجی در استان ایلام انجام شده است.
مدیرکل استاندارد با تأکید بر هدف اصلی این اقدامات که کنترل کیفیت کالاها و خدمات است، بیان کرد: در صورت مشاهده هرگونه عدم انطباق، مطابق قانون با واحدهای متخلف برخورد شده و پروانه استاندارد آنها تعلیق یا ابطال خواهد شد.
وی در پایان یادآور شد: در حال حاضر ،۲۲۳ واحد تولیدی تحت پوشش ادارهکل استاندارد ایلام قرار دارند که از این تعداد، ۱۵۲ واحد فعال هستند و تحت نظارت مستمر کارشناسان ادارهکل فعالیت میکنند.
