۲۳ روستای بالای ۱۰ خانوار استان از نعمت برق برخوردار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، داوود راهزادی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: برای برق رسانی به این روستاها ۲۷ میلیارد ریال اعتبار اختصاص می یابد.
وی بیان کرد: برای برقرسانی به این روستاها ۴۶ کیلومتر شبکه فشار متوسط و هشت کیلومتر شبکه فشار ضعیف استفاده می شود.
راهزادی تعداد ترانسفورماتورهای بکار رفته برای برقرسانی به این روستاها را ۲۷ دستگاه عنوان کرد و گفت: با برقرسانی به این روستاها جشن برقرسانی به روستاهای بالای ۱۰ خانوار در بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.
وی اظهار داشت: از این تعداد روستا ۱۸ روستا با استفاده از شبکههای برق و پنج روستای دیگر نیز با استفاده از انرژیهای نو از نعمت برق بهرهمند میشوند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان روستاهای "دامور طسوج چرام، ده توت باشت، آینه بازار مهتاب چاروسا، موردراز سوق کهگیلویه، شاهنشین ممبی بهمئی، سیب مداب بویراحمد، سرتنگ لیراب دیشموک و بلربیشه بخش مرکزی کهگیلویه را جمله این روستاها عنوان کرد.
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