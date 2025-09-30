به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد شیخی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان «سال سرمایهگذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری گفت: سرمایهگذاری تنها به منابع مالی محدود نمیشود؛ بلکه منابع انسانی نیز بخش مهم و تعیینکنندهای در این مسیر است. امروز یکی از دغدغههای اصلی ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهویژه در استان یزد، سرمایهگذاری در حوزه منابع انسانی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد اظهار کرد: متأسفانه بخشی از نخبگان و نیروهای متخصص استان به دلیل نبود جذابیتهای کافی در بازار کار داخلی، مهاجرت میکنند. این امر هشداری جدی است و باید با برنامهریزی صحیح زمینه نگهداشت نیروهای انسانی توانمند در استان را فراهم کنیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد افزود: استان در حال حاضر به ۱۹ هزار کارگر ساده نیاز دارد، در حالی که بیش از ۲۵ هزار فارغالتحصیل دانشگاهی – بهویژه زنان – در جستجوی شغل هستند. عدم تطابق رشتههای دانشگاهی با نیاز واقعی بازار کار و گسترش غیرهدفمند برخی رشتهها، موجب شده است فارغالتحصیلان نتوانند وارد عرصه تولید شوند.
شیخی ادامه داد: امسال برنامه ما هدایت جامعه تحصیلکرده به سمت مهارتآموزی و مهارتافزایی متناسب با نیاز صنایع و معادن استان است. کسی که در رشتههای غیرمرتبط با بازار کار تحصیل کرده، باید آموزشهای تکمیلی ببیند تا بتواند در مسیر توسعه استان نقشآفرین باشد.
وی با تأکید بر اهمیت ارتقای سطح آگاهی جامعه کار و توجه به بهداشت و ایمنی شغلی گفت: کاهش حوادث ناشی از کار یکی از اولویتهای جدی ماست. جامعهای سالم، جامعهای توانمندتر خواهد بود. تحقق این هدف نیازمند انسجام، همکاری و همراهی تمامی دستگاهها و واحدهای تولیدی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد خاطرنشان کرد: صنایع و معادن همواره در کانون توجه بودهاند؛ اما نباید از سایر بخشها مانند حوزه خدمات، بهویژه مراکز درمانی و آزمایشگاهی، غفلت کنیم. بخش بزرگی از ظرفیت اشتغال استان در این حوزهها نهفته است.
شیخی در پایان تصریح کرد: استان یزد برای دستیابی به توسعه پایدار نیازمند توجه همزمان به سرمایه مالی و انسانی است. با تقویت مهارتآموزی، نیازسنجی دقیق رشتههای تحصیلی، افزایش ایمنی محیطهای کار و بهرهگیری از ظرفیتهای واقعی بازار کار، میتوان آیندهای روشنتر برای نیروی انسانی و تولید استان رقم زد.
