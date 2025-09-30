لزوم استفاده از تمام ظرفیت ها برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس زاده معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: تسهیل سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی یک راهبرد مهم به شمار می رود و در این مسیر شرکت ملی صنایع پتروشیمی آماده حمایت از سرمایه گذاران است.

وی با بیان اینکه بهره برداری و تکمیل طرح های توسعه ای با تامین مالی منابع مورد نیازاز سوی سرمایه گذاران داخلی و خارجی، نظام بانکی و بازار سرمایه می تواند شتاب بگیرد گفت: با برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم می توان جذب سرمایه های جدید در صنعت ارزش آفرین پتروشیمی را رقم زد.

معاون وزیر نفت تصریح کرد: حمایت مجلس و دولت از صنعت پتروشیمی سبب شده است که فعالان صنعت با عزمی جدی و با نگاهی توسعه گرا فعالیت کنند و تکمیل زنجیره ارزش رابه عنوان راهبردی مهم مورد توجه قرار دهند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید برنهادینه شدن وفاق و همگرایی در بخش های مختلف صنعت با هدف توسعه پایدار گفت: فعالان صنعت پتروشیمی در تمامی بخش ها باید پویا باید چابک باشند و در این راستا نیروی انسانی کارآمد و متخصص می تواند کارائی را افزایش دهد.