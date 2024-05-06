توسعه کشور در گرو پرهیز از خام فروشی

به گزارش خبرگزاری مهر بهنقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مرتضی شاهمیرزایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی صبح امروز (دوشنبه، ۱۷ اردیبهشت) بهمنظور بررسی تازهترین وضع طرحهای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، به این منطقه سفر کرد و در نشستی که با حضور مدیران، مسئولان و نماینده لامرد در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، بیان کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهعنوان نماینده حاکمیت از حضور سرمایهگذاران بهویژه سرمایهگذاران بومی در منطقه ویژه لامرد برای ایجاد تأسیسات پتروشیمیایی با هدف تکمیل زنجیره ارزش حمایت قاطع میکند.
وی وجود زیرساختهای مطلوب، سهولت دریافت و تأمین خوراک، برخورداری از مزیت حملونقل محصولات پتروشیمی و دسترسی به بازارهای صادراتی را از مزیتهای بالقوه منطقه ویژه لامرد برای ایجاد صنایع پتروشیمی، همچنین توسعه صنایع پاییندستی و تکمیلی دانست و افزود: کمیتهای در شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهمنظور بررسی احداث واحدهای پتروشیمی، تدوین بستههای سرمایهگذاری و بررسی دریافت مجوزهای لازم برای منطقه لامرد تشکیل میشود.
معاون وزیر نفت تأکید کرد: توسعه صنعت پتروشیمی در لامرد با رعایت کامل قوانین، دستورعملها، همچنین اصول محیط زیستی انجام میشود.
شاهمیرزایی با تأکید بر ایجاد پارکهای شیمیایی و تکمیل زنجیره آروماتیکها در منطقه لامرد اظهار کرد: باید از خامفروشی پرهیز و با جدیت بهسوی تولید محصولات نهایی حرکت کرد تا شاهد توسعه کشور باشیم.
وی ادامه داد: سرمایهگذاری همسو با راهبرد تکمیل زنجیره ارزش را جهاد میدانیم، زیرا مصمم هستیم در سال جهش تولید و مشارکت مردم بهسوی توسعه متوازن صنعت پتروشیمی گام برداریم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی روز گذشته نیز از طرحهای پتروشیمی مستقر در منطقه کنگان بازدید و روند عملیاتی، تحولات و پیشرفتهای طرحهای توسعهای را با برگزاری نشستهای تخصصی - فنی با مدیران و مجریان طرحهای پتروشیمی بررسی کرد.
وی در ادامه سفر دوروزه خود، از طرحهای پتروشیمی در منطقه انرژیبر پارسیان بازدید خواهد کرد.
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