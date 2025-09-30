جمعی از نمایندگان مجلس خواستار دستگیری عوامل رژیم صهیونیستی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور به شرح زیر قرائت شد:
تذکر سیدمحمد پاکمهر نماینده بجنورد به همراه ۴۶ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور و وزرای راه و شهرسازی و صمت؛ ضرورت اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توسط دستگاه های متولی
تذکر سیدمحمد پاکمهر نماینده بجنورد به وزیر بهداشت؛ در خصوص لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای تامین ارز مورد نیاز دارویی بیماران
تذکر چند تن از نمایندگان به رئیس جمهور و وزرای صمت، دادگستری، جهاد، اقتصاد؛ ضرورت نظارت بیشتر بر بازار و کنترل قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم
تذکر علی کرد نماینده خاش به همراه ۳۲ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور؛ ضرورت هماهنگی سفر وزرا و معاونین آنها به استان ها با نمایندگان
تذکر تعدادی از نمایندگان به رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ ضرورت تسریع در پرداخت مابه التفاوت همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
تذکر احمد آریایینژاد، نماینده مردم ملایر و ۴۹ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی، در مورد لزوم پرداخت بهموقع خسارت محصولات کشاورزی توسط بیمهها
تذکر رضا سپهوند، نماینده خرمآباد و ۶۵ نفر از نمایندگان به وزیر کشور، در مورد ضرورت افزایش کنترل مبادی ورودی و داخلی شهرها توسط نیروی انتظامی برای شناسایی و دستگیری عوامل نفوذی رژیم صهیونیستی (تذکر مربوط به زمان جنگ ۱۲ روزه بوده، اما همچنان مورد تأکید قرار دارد.)
تذکر علیرضا نوین، نماینده تبریز و ۳۵ نفر از نمایندگان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد لزوم بازنگری در نحوه پرداخت مطالبات بازنشستگان بهصورت اقساط
تذکر عباس صوفی، نماینده همدان و ۷۴ نفر از نمایندگان به وزیر دادگستری، در مورد ضرورت تعیینتکلیف وضعیت نیروهای شوراهای حل اختلاف
تذکر بیتالله عبداللهی، نماینده اهر و هریس، به وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مورد لزوم رسیدگی به تعلیق فعالیت معدن طلای هریس توسط سرمایهگذار خارجی
تذکر حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده شاهینشهر و ۵۵ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی و وزیر صمت در مورد لزوم تسریع در راهاندازی درگاه ملی اعلام بار کشوری برای جلوگیری از تبعیض در توزیع بار بین کامیونداران
