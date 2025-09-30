  1. استانها
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۹

استفاده طولانی‌مدت از هدفون عامل شایع کاهش شنوایی در نوجوانان

کاشان - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: استفاده طولانی‌مدت از هدفون با صدای بلند در نوجوانان یکی از علل شایع کاهش شنوایی به شمار می‌رود.

علی کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مناسبت هشتم مهرماه روز جهانی ناشنوایی، به تشریح اختلالات شنوایی در حوزه گوش و حلق و بینی پرداخت و اظهار کرد: غربالگری، تشخیص زودهنگام و درمان به‌موقع این اختلالات از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی ابراز کرد: خوشبختانه در بیشتر بیمارستان‌ها، نوزادان در بدو تولد از نظر شنوایی غربالگری می‌شوند و این اقدام سبب می‌شود در صورت وجود مشکل، درمان سریع‌تر و مؤثرتر انجام گیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به اهمیت تشخیص زودهنگام اختلالات شنوایی تصریح کرد: اگر مشکلات شنوایی نوزادان به‌ویژه پیش از شش‌ماهگی شناسایی شود، امکان بهبود کیفیت زندگی آنان افزایش خواهد یافت.

وی یادآور شد: همچنین کودکان پیش از ورود به مدرسه نیز بار دیگر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا از بروز مشکلات آموزشی و ارتباطی جلوگیری شود.

کریمیان به عوامل مؤثر بر کاهش شنوایی اشاره کرد و افزود: برخی از این عوامل شامل مشکلات مادرزادی، عفونت‌های ویروسی مانند اوریون و سرخک، ضربه به سر و نیز عوارض ازدواج‌های فامیلی است.

وی تصریح کرد: در میان نوجوانان، استفاده مکرر و طولانی‌مدت از هدفون با صدای بلند، یکی از علل اصلی کاهش شنوایی محسوب می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ادامه داد: کاهش شنوایی در سالمندان نیز شایع است و می‌تواند موجب بروز مشکلات ارتباطی و افزایش خطر ابتلا به اختلالات روانی مانند دمانس و آلزایمر شود.

وی با اشاره به اختلال شنوایی ناگهانی که در اصطلاح عام به سکته گوش شناخته می‌شود، گفت: این عارضه معمولاً در بزرگسالان رخ می‌دهد و هرچه درمان آن سریع‌تر آغاز شود، احتمال بازگشت شنوایی بیشتر خواهد بود.

کریمیان در پایان تأکید کرد: افزایش آگاهی عمومی نسبت به اختلالات شنوایی و ضرورت تشخیص و درمان به‌موقع، نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی افراد دارد.

