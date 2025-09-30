علی کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مناسبت هشتم مهرماه روز جهانی ناشنوایی، به تشریح اختلالات شنوایی در حوزه گوش و حلق و بینی پرداخت و اظهار کرد: غربالگری، تشخیص زودهنگام و درمان بهموقع این اختلالات از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی ابراز کرد: خوشبختانه در بیشتر بیمارستانها، نوزادان در بدو تولد از نظر شنوایی غربالگری میشوند و این اقدام سبب میشود در صورت وجود مشکل، درمان سریعتر و مؤثرتر انجام گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به اهمیت تشخیص زودهنگام اختلالات شنوایی تصریح کرد: اگر مشکلات شنوایی نوزادان بهویژه پیش از ششماهگی شناسایی شود، امکان بهبود کیفیت زندگی آنان افزایش خواهد یافت.
وی یادآور شد: همچنین کودکان پیش از ورود به مدرسه نیز بار دیگر مورد ارزیابی قرار میگیرند تا از بروز مشکلات آموزشی و ارتباطی جلوگیری شود.
کریمیان به عوامل مؤثر بر کاهش شنوایی اشاره کرد و افزود: برخی از این عوامل شامل مشکلات مادرزادی، عفونتهای ویروسی مانند اوریون و سرخک، ضربه به سر و نیز عوارض ازدواجهای فامیلی است.
وی تصریح کرد: در میان نوجوانان، استفاده مکرر و طولانیمدت از هدفون با صدای بلند، یکی از علل اصلی کاهش شنوایی محسوب میشود.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ادامه داد: کاهش شنوایی در سالمندان نیز شایع است و میتواند موجب بروز مشکلات ارتباطی و افزایش خطر ابتلا به اختلالات روانی مانند دمانس و آلزایمر شود.
وی با اشاره به اختلال شنوایی ناگهانی که در اصطلاح عام به سکته گوش شناخته میشود، گفت: این عارضه معمولاً در بزرگسالان رخ میدهد و هرچه درمان آن سریعتر آغاز شود، احتمال بازگشت شنوایی بیشتر خواهد بود.
کریمیان در پایان تأکید کرد: افزایش آگاهی عمومی نسبت به اختلالات شنوایی و ضرورت تشخیص و درمان بهموقع، نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی افراد دارد.
