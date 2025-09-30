رئیس حوزه هنری بوشهر:بازسازی سینما بهمن چشم انتظار تأیید شورای فنی است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مشفقیان ظهر سهشنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: در اقدامی هماهنگ و اساسی، طرح بازسازی و بهرهبرداری مجدد سینما بهمن بوشهر، با پیگیری حوزه هنری استان و حمایت استانداری، در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه احیای سینما بهمن، احیای یک زیرساخت حیاتی برای نشاط اجتماعی است تصریح کرد: این پروژه با هدف تبدیل این سینما به یک پردیس سینمایی، گردشگری و تفریحی و با چشمانداز زمانی ۱۸ماه پیشبینی شده است.
رئیس حوزه هنری بوشهر افزود: خوشبختانه امروز یک اجماع کلان در سطح استان و کشور برای راهاندازی مجدد سینما بهمن شکل گرفته است، استاندار بوشهر و معاون عمرانی استانداری اهتمامی جدی بر این مسئله دارند و دکتر محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری کشور، نیز در سفر اخیر خود به بوشهر، اصلیترین مبحث را با استاندار، موضوع راهاندازی این سینما قرار دادند.
وی به تشریح جزئیات فنی و برنامه زمانی این پروژه پرداخت و گفت: بیستم آبان ماه ۱۴۰۴، تاریخ برگزاری جلسه شورای فنی استانداری برای بررسی نهایی و تصویب طرح مقاومسازی سینما است که تصویب در این شورا، مجوز لازم برای آغاز عملیات عمرانی را صادر خواهد کرد.
مشفقیان افزود: برای نخستین بار، هفته گذشته بررسی فنی جامعی روی سازه سینما صورت گرفت، بر اساس این گزارش، پنج ستون از ۱۱ ستون اصلی سالن به دلیل نفوذ آب شور دریا و باران دچار خوردگی شده و نیاز به مقاومسازی اساسی دارند.
وی تصریح کرد: پروژه بازسازی، تنها به تعمیر ستونها محدود نیست، بلکه شامل تعویض کامل سقف، دیوارها و تمامی تأسیسات (برق، سیستم برودتی) و نیز تجهیز سالن به پرده، صندلی و سایر ملزومات بهروز سینمایی خواهد بود.
مشفقیان خاطرنشان کرد: اگر شورای فنی مصوب کند، عملیات بازسازی بلافاصله آغاز میشود، حوزه هنری بهعنوان متولی این سینما که متعلق به مردم است، تکلیف خود میداند که کار را پیش ببرد، اما همراهی استانداری در تخصیص بودجه، میتواند حتی این ۱۸ ماهه را نیز کوتاهتر کند.
سینما بهمن شاهرگی برای نشاط اجتماعی
مشفقیان با اشاره به آمار نگرانکننده سرانه پایین سینما در استان بوشهر، احیای سینما بهمن را فراتر از یک پروژه عمرانی خواند و آن را احیای یک زیرساخت حیاتی فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد و گفت: بوشهر از نظر زیرساخت سینما، طبق آمار کشوری در ردههای آخر قرار دارد، وجود سینما یکی از مؤلفههای اصلی نشاط اجتماعی است که بر شاخصهایی مانند امید به آینده و فرهنگسازی عمومی تأثیر مستقیم دارد.
رئیس حوزه هنری بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود افزود: مبحث روایت جنگ در ایام جنگ ۱۲ روزه کلید خورد، این ایده تحت هشتگ "جنگها روایت سادهای دارند" که از مرکز روایت ما در بوشهر متولد شد، در فضای مجازیترند شد و بازتاب ملی پیدا کرد.
وی افزود: در پی این فراخوان، تعداد زیادی از نویسندگان بوشهری با ما ارتباط گرفتند، حاصل این همکاری، تولید بیش از ۷۰ روایت کوتاه توسط ۳۲ نویسنده بود که هرکدام تجربیات مستقیم و مشاهدات خود از ایام دفاع را به رشته تحریر درآوردند.
تبدیل روایات به آثار هنری چندرسانهای
مشفقیان اضافه کرد: حوزه هنری بوشهر این روایات مکتوب را به اشکال هنری مختلفی تبدیل کرده است که حدود ۲۰ روایت انتخاب و به پادکست تبدیل شد، این پادکستها با بازخورد بسیار خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد و ۱۲ عدد از آنها از شبکه استانی صداوسیمای استان بوشهر پخش شد.
وی افزود: با حضور استاد نادری، نقاش معروف، یک کارگاه تخصصی برگزار و فراخوانی برای نقاشان بوشهری برگزار شد که ۱۸ نقاش در این کارگاه شرکت کردند و آثار فاخری خلق شد، این آثار در فضای مجازی و همچنین در دیداری با نماینده ولیفقیه و مسئولین استان به نمایش گذاشته شد.
مشفقیان اضافه کرد: بخش آفرینشهای ادبی حوزه هنری نیز از شعرای استان دعوت به عمل آورد. در این دعوت بیش از ۲۰ شاعر بوشهری در قالب برنامهای با عنوان "عصر شعر پدافند قلم" گرد هم آمدند و اشعاری را با موضوع میهن خواندند، کلیپهای این شعرخوانیها تهیه و از صداوسیمای مرکز بوشهر بهطور متناوب پخش شد.
رئیس حوزه هنری بوشهر از تولید آثار هنری جدیدی در این مجموعه خبر داد و خاطرنشان کرد: یک قطعه موسیقی در حال تولید است که انشاءالله تا دهه فجر رونمایی خواهد شد و همچنین یک نمایش صحنهای نیز با موضوع جنگ در دست تولید است.
