لزوم ارتقای سطح کیفی و تخصصی هنرمندان جوان در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح شنبه در نشست تجلیل از هنرمندان فعال عرصه همبستگی و اتحاد ملی، از تلاش‌های بی‌وقفه هنرمندان در درک عمیق هنر و آفرینش‌های بی‌بدیلشان، در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به ایران تقدیر کرد.

وی افزود: شما عزیزان کار بسیار بزرگی انجام دادید و نشان دادید که هم خوب هنر را درک کردید و هم آفرینش شما به موقع، صحیح و کارا بوده و این خیلی ارزشمند است.

امام جمعه بوشهر با اشاره به ماندگاری هنرمندان در گذر تاریخ، افزود: آفرینش هنری، نشانه‌ای از شخصیت فرد است و جایگاه هر شخص در تاریخ بستگی به محصول هنری او ارتباط مستقیم دارد.

وی با یادآوری نام‌های ماندگار در عرصه هنر، به شخصیت هنری برجسته‌ای چون استاد محمود فرشچیان اشاره کرد و گفت: محمود فرشچیان چرا مورد تکریم است؟ جامعه، فرشچیان را از دریچه نقاشی، با آن آفرینش هنری‌اش، تکریم می‌کند. آن آینه، نشان شخصیت او است و هنر این‌قدر متعالی است که در اوج سبک هنری خودش، نقاشی‌هایی تولید می‌کند که در تاریخ ماندگار می‌شود.

صفایی بوشهری وحدت و همدلی اصحاب هنر را یکی از ابزارهای اصلی موفقیت برشمرد و بیان کرد: هنر فردی، هنر فرد است؛ اما وقتی اجتماع هنری شد، این اقتدار ایجاد می‌کند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به موفقیت‌های استان بوشهر در این زمینه، ایجاد و توسعه کارگاه‌های تخصصی هنر را ضروری دانست و بیان کرد: این امر می‌تواند به ارتقای سطح کیفی و تخصصی هنرمندان جوان کمک شایانی کند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: تولید هنری برای رسیدن به اوج، نیازمند نقد سازنده است و آفرینش‌های هنری باید قبل از ارائه به عموم، مورد بررسی دقیق و کارشناسانه متخصصان قرار گیرد. نقد هوشمندانه، چراغ راه رشد و کمال هنری خواهد بود.

صفایی بوشهری در پایان بر لزوم حمایت‌های همه‌جانبه، چه از بعد اعتقادی و چه از بعد مالی، از هنرمندان تأکید کرد و گفت: این حمایت‌ها می‌تواند به رشد و بالندگی هنر در جامعه کمک شایانی کند.

در این مراسم که به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان بوشهر در مجتمع فرهنگی آدینه با حضور حضرت آیت‌الله صفایی بوشهری و دیگر مسئولان با حضور جمعی از هنرمندان برگزار شد به دلیل تولیدات فاخر نویسندگان و هنرمندان فعال در عرصه همبستگی و اتحاد ملی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به ایران تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

پیش از این مراسم مصطفی مشفقیان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی گزارشی از تولیدات و اهداف حوزه هنری را تشریح کرد.