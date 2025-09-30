نمایشگاه دفاع مقدس فرصتی برای پیوند ایثار با هنرهای سنتی

امین کوگانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه دفاع مقدس با هدف معرفی هنرمندان و هنرهای بومی و همچنین یادآوری خاطرات دوران دفاع مقدس در حال برگزاری است.
وی افزود: این نمایشگاه از روز یکشنبه آغاز شده و تا جمعه ۱۱ مهرماه، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در نمایشگاه بینالمللی پارک شاهد پذیرای علاقهمندان خواهد بود.
کوگانی تصریح کرد: در این رویداد، هنرمندان صنایع دستی در رشتههایی چون گلیمبافی، گیوهبافی، چرم، میناکاری، صنایع چوب و زیورآلات حضور دارند و با عرضه آثار خود ضمن معرفی ظرفیتهای هنری استان، نقش هنر در زنده نگهداشتن فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش میگذارند.
معاون صنایعدستی کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: نمایشگاه دفاع مقدس فرصتی ارزشمند برای همافزایی میان فرهنگ ایثار و هنرهای سنتی است و بازدیدکنندگان میتوانند از نزدیک با تنوع و زیبایی هنرهای دستی ایرانی آشنا شوند.
