  1. استانها
  2. گلستان
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۶

دیدار اداره تبلیغات گرگان با جانباز دفاع مقدس

دیدار اداره تبلیغات گرگان با جانباز دفاع مقدس

گرگان-به مناسبت هفته دفاع مقدس، مسئولان اداره تبلیغات اسلامی گرگان، بسیج مداحان گلستان و بنیاد دعبل خزاعی استان از جانباز شیمیایی اسماعیل احمدی دیدار و تجلیل کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دفاع مقدس، به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرگان، بسیج مداحان گلستان و بنیاد دعبل خزاعی استان مراسم دیداری صمیمانه با جانباز شیمیایی دوران دفاع مقدس، اسماعیل احمدی، برگزار شد. این دیدار که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره رزمندگان و جانبازان هشت سال دفاع مقدس انجام گرفت، فرصتی برای تقدیر از صبر، استقامت و ایثارگری‌های این قهرمان ملی بود.

دیدار اداره تبلیغات گرگان با جانباز دفاع مقدس

در این مراسم، حجت الاسلام مجید حسین پور، ضمن گفت‌وگو با این جانباز، از نقش بی‌بدیل وی در حفظ تمامیت ارضی و ارزش‌های انقلاب اسلامی قدردانی کرد و گفت: حفظ و پاسداشت یاد و نام شهدا و ایثارگران، وظیفه‌ای همگانی و ضروری است.

وی همچنین بر استمرار حمایت‌های فرهنگی و معنوی از خانواده‌های ایثارگران تأکید کرد و افزود: چنین اقدامات فرهنگی، موجب تقویت روحیه مقاومت و انگیزه نسل‌های جوان می‌شود.

دیدار اداره تبلیغات گرگان با جانباز دفاع مقدس

در ادامه اسماعیل احمدی نیز ضمن بیان خاطراتی از روزهای جنگ تحمیلی، از توجه مسئولان و نهادهای فرهنگی استان گلستان تشکر کرد و گفت: حمایت و یادآوری یاد و خاطره شهدا و رزمندگان، مایه دلگرمی و قوت قلب ایثارگران است.

دیدار اداره تبلیغات گرگان با جانباز دفاع مقدس

کد خبر 6607288

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها