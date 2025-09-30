دیدار اداره تبلیغات گرگان با جانباز دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دفاع مقدس، به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرگان، بسیج مداحان گلستان و بنیاد دعبل خزاعی استان مراسم دیداری صمیمانه با جانباز شیمیایی دوران دفاع مقدس، اسماعیل احمدی، برگزار شد. این دیدار که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره رزمندگان و جانبازان هشت سال دفاع مقدس انجام گرفت، فرصتی برای تقدیر از صبر، استقامت و ایثارگریهای این قهرمان ملی بود.
در این مراسم، حجت الاسلام مجید حسین پور، ضمن گفتوگو با این جانباز، از نقش بیبدیل وی در حفظ تمامیت ارضی و ارزشهای انقلاب اسلامی قدردانی کرد و گفت: حفظ و پاسداشت یاد و نام شهدا و ایثارگران، وظیفهای همگانی و ضروری است.
وی همچنین بر استمرار حمایتهای فرهنگی و معنوی از خانوادههای ایثارگران تأکید کرد و افزود: چنین اقدامات فرهنگی، موجب تقویت روحیه مقاومت و انگیزه نسلهای جوان میشود.
در ادامه اسماعیل احمدی نیز ضمن بیان خاطراتی از روزهای جنگ تحمیلی، از توجه مسئولان و نهادهای فرهنگی استان گلستان تشکر کرد و گفت: حمایت و یادآوری یاد و خاطره شهدا و رزمندگان، مایه دلگرمی و قوت قلب ایثارگران است.
