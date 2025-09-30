به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی بعد از ظهر سه شنبه در نشست کارگروه استانی مولدسازی داراییهای دولت اظهار کرد: حجم قابل توجهی از املاک و مستغلات دولتی سالانه هزینههای زیادی برای نگهداری به همراه دارند، در حالی که با ورود به چرخه مولدسازی میتوانند به منبعی پایدار برای تکمیل پروژههای نیمهتمام و توسعهای تبدیل شوند.
وی با اشاره به سیاستهای دولت در این حوزه افزود: بستر قانونی لازم برای واگذاری و مولدسازی داراییهای مازاد فراهم شده و دستگاههای اجرایی باید با جدیت بیشتری از این فرصت استفاده کنند.
نجفی خاطرنشان کرد: طبق برنامه، منابع حاصل از فروش یا بهرهبرداری این املاک به همان دستگاه مربوطه اختصاص مییابد تا صرف تکمیل طرحهای نیمهتمام و تولیدی شود.
معاون استاندار تأکید کرد: تاکنون بخش زیادی از املاک مازاد دستگاهها شناسایی و مرحله قیمتگذاری و ثبت اطلاعات در سامانه انجام شده است و انتظار میرود سایر دستگاهها نیز سرعت بیشتری در اجرای این برنامه داشته باشند.
در این نشست همچنین گزارشی از اقدامات دستگاههایی نظیر علوم پزشکی، راه و شهرسازی، جهاد دانشگاهی، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی در حوزه مولدسازی ارائه شد و وضعیت املاک مازاد دیگر نهادها مورد بررسی قرار گرفت.
