سپاهان نوین به لیگ برتر هندبال اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون هندبال اعلام کرد: با توجه به مطالب عنوان شده در خصوص اینکه احتمال اضافه شدن دو تیم به لیگ برتر در صورت رفع مشکلات خود وجود خواهد داشت، پس از فرصت فدراسیون برای تکمیل کردن فرآیند ثبت‌نام و شرکت در سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان تا قبل از شروع مسابقات و با توجه به سوابق قبلی تیم سپاهان نوین، با پیگیری مسئولین آن باشگاه، با رفع نواقص و موارد اعلام شده و با مساعدت فدراسیون، مجوز حضور باشگاه سپاهان نوین در لیگ برتر صادر گردید.

بدین ترتیب سی و هشتمین دوره لیگ برتر آقایان هندبال از امروز با حضور یازده تیم آغاز می‌شود.