  1. ورزش
  2. توپ و تور
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۰

سپاهان نوین به لیگ برتر هندبال اضافه شد

سپاهان نوین به لیگ برتر هندبال اضافه شد

فدراسیون هندبال از رفع مشکلات و نواقص تیم سپاهان نوین برای حضور در سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون هندبال اعلام کرد: با توجه به مطالب عنوان شده در خصوص اینکه احتمال اضافه شدن دو تیم به لیگ برتر در صورت رفع مشکلات خود وجود خواهد داشت، پس از فرصت فدراسیون برای تکمیل کردن فرآیند ثبت‌نام و شرکت در سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان تا قبل از شروع مسابقات و با توجه به سوابق قبلی تیم سپاهان نوین، با پیگیری مسئولین آن باشگاه، با رفع نواقص و موارد اعلام شده و با مساعدت فدراسیون، مجوز حضور باشگاه سپاهان نوین در لیگ برتر صادر گردید.

بدین ترتیب سی و هشتمین دوره لیگ برتر آقایان هندبال از امروز با حضور یازده تیم آغاز می‌شود.

کد خبر 6607241

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها