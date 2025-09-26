طاهری: به نتایج تیم امیدوار بودیم/تداخل در زمان بازیهای پیش رو داریم

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره رقابت های هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال پسران آسیا پنجشنبه شب با قهرمانی تیم هندبال کشورمان به پایان رسید. تیم هندبال پسران ایران پس از ۱۹ سال صاحب جام قهرمانی در آسیا شد.

محسن طاهری مدیر فنی تیم ملی هندبال نوجوانان کشورمان که در این رقابت ها به عنوان مربی در کنار کادر فنی حاضر بود در خصوص عملکرد بازیکنان گفت: خوشحالیم از اینکه بچه ها با دست پر برگشتند. این موفقیت حاصل کار انتخاب دوستان و کادر فنی بوده است که در این مسیر دخیل بوده اند و حاصل یک کار جمعی و تیم یک دل و منسجم بوده است.

وی افزود: ما از همان ابتدای تشکیل این تیم به نتایج تیم بسیار امیدوار بودیم و من همیشه در جلسات کادر فنی می گفتم که این تیم خوبی و قطعاً نتایج خوبی خواهد گرفت.

مربی اصفهانی هندبال کشورمان بیان کرد: ما با کسب عنوان قهرمانی و رسیدن به فینال بازیهای آسیایی جواز حضور در اولین دوره مسابقات قهرمانی جهان زیر ۱۷ سال را هم بدست آوردیم و دوم آبان ماه برای شرکت در این رقابت ها به ماراکو مراکش برویم.

وی تصریح کرد: یک سری از بچه ها را در بازیهای بحرین نخواهیم داشت. دو مسابقه بازیهای آسیایی جوانان و رقابت های قهرمانی جهان زیر ۱۷ سال باهم تداخل زمانی دارند و این شاید تزلزلی در تیم بوجود بیاورد. ما بازیکنان خوبی هم برای بازیهای آسیایی بحرین داریم و امیدواریم در مسابقات بحرین هم نتیجه خوبی بگیرند و از طرفی تیمی که راهی مسابقات قهرمانی جهان هم می شود نتیجه خوب بگیرند.

طاهری افزود: ما در حال حاضر در بخش های پایه چند تیم داریم که هر کدام از آنها مربیان اختصاصی خود را دارند. تیم زیر ۱۷ سال در این مدت به مربیگری مسعود ظهرابی، عزیز بهبهانی و یعقوب پیری به عنوان سرپرست تمرین کرده بودند.