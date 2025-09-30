پیروزی سایپا و اولین شکست استقلال در نخستین هفته لیگ برتر هندبال

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری ۴ دیدار به میزبانی تهران، اراک، کازرون و دهدشت آغاز شد که طی آن سایپا تهران، پرواز هوانیروز، نیروی زمینی سبزوار و صنعت مس کرمان مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

در فصل جدید لیگ برتر هندبال مردان ایران، پرواز هوانیروز در تالار فدراسیون هندبال میزبان بافقی‌ها بود که توانست با پیروزی ۲۹ - ۳۱ دو امتیاز نخست این فصل را در خانه خود نگه دارد. سایپا نیز که به دهدشت سفر کرده بود، با اختلاف یک گل از تساوی گریخت تا محمدرضا رجبی در اولین بازی خود به‌عنوان سرمربی سایپا نخستین پیروزی خود را کسب کند. دهدشتی ها در این بازی خوش درخشیدند و اختلاف گل ۸ گله نیمه نخست را یک گل در نیمه دوم کاهش دادند.

صنعت مس کرمان فینالی زودهنگام در کازرون داشت و در خانه استقلال، به پیروزی ۲۶ - ۲۹ رسید و دست پر به کرمان بازگشت تا آبی‌ها فصل را با شکست آغاز کنند.

همچنین نیروی زمینی سبزوار نیز هپکو اراک را در خانه‌اش با نتیجه نزدیک ۲۸ –۳۰ شکست داد و اولین برد خود را خارج از خانه دشت کرد.

نتایج دیدارهای روز اول از هفته نخست سی و هشتمین لیگ برتر هندبال به این شرح است:

* پرواز هوانیروز ۳۱ – سنگ‌آهن بافق ۲۹

* هپکو اراک ۲۸ – نیروی‌زمینی سبزوار ۳۰

* استقلال کازرون ۲۶ – صنعت مس کرمان ۲۹

* فرازبام خائیز دهدشت ۳۰ – سایپا تهران ۳۱

تیم فولاد مبارکه سپاهان و نفت و گاز گچساران نیز فردا چهارشنبه آخرین دیدار هفته نخست لیگ سی و هشتم را برگزار می‌کنند.