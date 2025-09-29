آغاز ماراتن لیگ برتر هندبال مردان/ تهران رنگ هندبال گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور از فردا با برگزاری ۴ دیدار به میزبانی تهران، اراک، کازرون و دهدشت آغاز می‌شود.

فصل جدید لیگ برتر هندبال مردان ایران با حضور تیم های جدیدی چون سایپا تهران و استقلال کازرون استارت خواهد خورد. تیم های اراک و نیروی زمینی سبزوار هم با پیگیری مشکلات شان حل شد تا در این دوره از رقابتها حاضر شوند.

بعد از سالها لیگ برتر هندبال شاهد حضور دو تیم از تهران خواهد بود تا پایتخت نیز رنگ و بوی هندبال بگیرد. در اولین هفته از این لیگ، دومین تیم پایتخت نشین میزبان سنگ آهن بافق خواهد بود. تیم سایپای تهران در نخستین بازی خود به دهدشت می رود و استقلال کازرون هم میزبان مدعی قهرمانی لیگ خواهد بود.

برنامه دیدارهای هفته نخست سی و هشتمین لیگ برتر هندبال مردان ایران به این شرح است:

سه‌شنبه – ۸ مهر ۱۴۰۴ – ساعت ۱۶:۰۰

پرواز هوانیروز – سنگ‌آهن بافق

هپکو اراک – نیروی‌زمینی سبزوار

استقلال کازرون – صنعت مس کرمان

فرازبام خائیز دهدشت – سایپا تهران

چهارشنبه – ۹ مهر ۱۴۰۴ – ساعت ۱۶:۰۰

فولاد مبارکه سپاهان – نفت و گاز گچساران