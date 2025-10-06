  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶

 برنامه هفته اول لیگ برتر هندبال بانوان/ زاگرس میزبان استقلال می شود

برنامه هفته نخست بیست و یکمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال بانوان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی رقابتهای لیگ برتر هندبال بانوان در سال جاری عصر روز گذشته با حضور هشت تیم برگزار شد. کمیته مسابقات فدراسیون هندبال برنامه هفته نخست بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور را اعلام کرد.

براساس اعلام کمیته مسابقات هفته نخست لیگ بیست و یکم پنجشنبه، ۱۷ مهر، برگزار می‌شود.

در هفته اول لیگ برتر هندبال بانوان نامی‌نو و فولاد مبارکه سپاهان دربی اصفهان را برگزار می‌کنند، استقلال تهران مهمان آذرخش هرمزگان در بندرعباس است، زاگرس جنوبی با نفت و گاز گچسارزان بازی می کند و کسری گرمدره میزبان سنگ‌اهن بافق است.

برنامه کامل مسابقات هفته نخست بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور به این شرح است:

پنجشنبه، ۱۷ مهرماه - ساعت ۱۱:۳۰

نامی نو اصفهان – فولاد مبارکه سپاهان

آذرخش هرمزگان – استقلال تهران

زاگرس جنوبی – نفت و گاز گچساران

کسری گرمدره – سنگ‌آهن بافق

