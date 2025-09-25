  1. ورزش
  2. توپ و تور
۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۸

سه ستاره هندبال ایران در جمع برترین بازیکنان قاره آسیا

سه ستاره هندبال ایران در جمع برترین بازیکنان قاره آسیا

در پایان نخستین دوره رقابت های هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا سه ستاره تیم ملی ایران در جمع برترین‌ها قرار گرفتند. 

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان نخستین دوره رقابت های هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال پسران آسیا در اردن و بعد از قهرمانی تیم هندبال کشورمان کنفدراسیون آسیا اسامی برترین های این مسابقات را اعلام کرد. در بین اسامی اعلام شده از سوی آسیا سه بازیکن تیم‌ملی هندبال ایران در جمع ۷ بازیکن برتر نخستین دوره این مسابقات قرار گرفتند.

در پایان این دیدارها مهدی احمدی برترین بازیکن پست پخش، امیرحسین نیک اقبال بهترین بازیکن در پست خط زن و محمد کشاورز بهترین بازیکن در پست گوش چپ آسیا معرفی شدند.

بازیکنانی از کره‌جنوبی، بحرین و قطر نیز در جمع برترین‌های آسیا قرار گرفتند.

تیم ملی هندبال ایران امشب با کسب ۸ پیروزی و حتی بدون یک شکست با اقتدار روی سکوی نخست آسیا ایستاد تا هندبال کشورمان پس از ۱۹ سال در بخش پسران بر بام آسیا قرار بگیرد.

کد خبر 6601947

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها