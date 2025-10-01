به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در دومین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، امشب (چهارشنبه ۹ مهر) از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس پذیرای تیم المحرق بحرین خواهد بود. این بازی با قضاوت «حسین ابویحیی» از لبنان برگزار می‌شود و از اهمیت بالایی برای هر دو تیم برخوردار است.

استقلال در دیدار نخست خود در این رقابت‌ها با نتیجه سنگین ۷ بر ۱ برابر الوصل امارات شکست خورد و حالا برای جبران آن نتیجه و تثبیت جایگاه خود در جدول گروه، به پیروزی در این مسابقه خانگی چشم دوخته است. از سوی دیگر، المحرق بحرین با پیروزی قاطع ۴ بر صفر مقابل الوحدات اردن شروعی مقتدرانه در لیگ قهرمانان آسیا داشته و با روحیه بالا وارد این بازی حساس می‌شود.

خبر خوب برای هواداران استقلال این است که «رستم آشورماتوف» و «عارف غلامی» دو بازیکن مصدوم این تیم، برای این دیدار به آمادگی کامل رسیده‌اند و مشکلی برای همراهی آبی‌ها ندارند. در سوی مقابل، تیم المحرق با تمام قدرت و بدون مصدوم راهی تهران شده است.

المحرق در لیگ داخلی بحرین در سه بازی ابتدایی خود آمار دو پیروزی و یک تساوی را ثبت کرده است. آنها تاکنون ۱۱ گل به ثمر رسانده‌اند، تنها یک گل دریافت کرده‌اند و با ثبت سه کلین‌شیت در صدر جدول لیگ قرار دارند. این آمار نشان از آمادگی بالای تیم بحرینی دارد.

ترکیب المحرق از بازیکنانی از کشورهای مراکش، برزیل، صربستان، اروگوئه، غنا، آنگولا و آرژانتین تشکیل شده و این تیم با داشتن ۱۰ بازیکن خارجی کیفیت بالایی در خط حمله و دفاع خود دارد. مهاجم برزیلی این تیم، «جونینیو»، تاکنون موفق به ثبت سه گل شده و آمار درخشان «آرتور رزنده» و «الیوت سیموئز» نیز نشان از خطرناک بودن این تیم دارد. جالب اینکه ۸ بازیکن از ترکیب اصلی المحرق ملی‌پوش هستند و چهار نفر از آنان در خط دفاعی بازی می‌کنند.

استقلال که در لیگ برتر و پس از پنج بازی تنها یک پیروزی کسب کرده، نیاز مبرمی به سه امتیاز این مسابقه خانگی دارد. این پیروزی نه تنها می‌تواند جایگاه آبی‌ها در جدول لیگ قهرمانان آسیا ۲ را تثبیت کند، بلکه اعتماد به نفس تیم را برای ادامه مسیر بالا خواهد برد.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، برای دومین بار در فصل جاری روی نیمکت این تیم حضور خواهد داشت و بی‌تردید تمام تلاش خود را برای کسب نتیجه مطلوب انجام خواهد داد.

این دیدار حساس با توجه به حضور هواداران پرشور استقلال، یکی از جذاب‌ترین مسابقات این مرحله از رقابت‌ها خواهد بود و بدون شک لحظات هیجان‌انگیزی را برای فوتبال‌دوستان رقم خواهد زد.

لازم به ذکر است که این دومین تجربه حضور تیم المحرق در تهران است این تیم یکبار و در سال ۱۹۹۱ در ورزشگاه آزادی و در دیدار برگشت فینال تورنمنت جام در جام آسیا مصاف پرسپولیس رفت که آن بازی با برتری یک بر صفر نماینده کشورمان به پایان رسید.