ابراز رضایت بحرینی ها از میزبانی استقلال در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، کاروان تیم المحرق بحرین دقایقی پیش برای برگزاری دیدار حساس مقابل استقلال ایران وارد فرودگاه مهرآباد شد. اعضای تیم و کادرفنی این باشگاه با استقبال گرم و رسمی مدیران تشریفات باشگاه استقلال روبه‌رو شدند.

مدیران باشگاه استقلال در جریان مراسم استقبال، پیام صمیمانه علی تاجرنیا رئیس هیأت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال را به مدیران ارشد تیم المحرق بحرین منتقل کردند.

در ادامه، رئیس حراست باشگاه المحرق با قدردانی از میزبانی شایسته و فوق‌العاده استقلال اظهار داشت: تا این لحظه تمامی مراحل استقبال به بهترین شکل ممکن انجام شده و بی‌نظیر بوده است.

او همچنین ابراز امیدواری کرد که در دیدار برگشت، تیم بحرینی بتواند این میزبانی گرم را جبران کند.