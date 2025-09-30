نتایج تاثیرگذار نمایندگان ایران در آسیا/ رقابت با قطر برای رده سوم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا (الیت) شامگاه دوشنبه ۷ مهر در ورزشگاه یادگار امام تبریز میزبان تیم الوحده امارات بود. با وجود خلق موقعیت‌های خطرناک، شاگردان دراگان اسکوچیچ نتوانستند دروازه حریف را باز کنند و این دیدار با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید تا دو امتیاز ارزشمند خانگی از دست برود.

در جدول منطقه غرب آسیا، ایران و قطر رقابت نزدیکی برای کسب رده سوم دارند تا بتوانند سهمیه‌های خود در لیگ نخبگان فصل ۲۸-۲۰۲۷ را افزایش دهند. ثبات در رده سوم به عملکرد نمایندگان این دو کشور در رقابت‌های آسیایی فصل جاری بستگی دارد. در حال حاضر تراکتور از ایران و السد از قطر تنها نمایندگان کشورشان در لیگ نخبگان هستند.

با تساوی تراکتور مقابل الوحده، ایران با ۵۸.۴۳۹ امتیاز در رده سوم قرار دارد و قطر با ۵۷.۹۱۸ امتیاز در جایگاه چهارم ایستاده است.

تیم السد امشب از ساعت ۱۹:۳۰ در خانه میزبان الشارجه امارات خواهد بود. در صورت پیروزی السد، جایگاه ایران و قطر در جدول منطقه غرب تغییر خواهد کرد و قطری‌ها به رده سوم صعود کرده و ایران به رده چهارم سقوط خواهد کرد. اما اگر الشارجه موفق به شکست السد شود، ایران همچنان در رده سوم باقی خواهد ماند. البته نتایج سایر نمایندگان ایران و قطر در لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز بر این رتبه‌بندی تأثیرگذار خواهد بود.

قرار بود امشب تیم سپاهان در ورزشگاه نقش جهان میزبان موهان باگان هند باشد، اما این دیدار به دلیل عدم حضور تیم هندی در ایران لغو شد و موهان باگان از دور رقابت‌ها کنار رفت تا اولین تیم حذف شده از لیگ قهرمانان آسیا ۲ لقب بگیرد.

تیم استقلال دومین نماینده ایران در این رقابت‌ها فردا شب در تهران میزبان المحرق بحرین خواهد بود. با توجه به ترکیب قوی‌تر استقلال و انگیزه بالا در حضور هواداران، انتظار می‌رود آبی‌پوشان با پیروزی از میدان خارج شوند تا سهمیه ایران در منطقه غرب آسیا در پایان هفته دوم حفظ شود.

فوتبال ایران برای دو فصل آینده با یک سهمیه کمتر در رقابت‌های باشگاهی آسیا حضور خواهد داشت و فوتبال‌دوستان امیدوارند این سهمیه برای سه سال آینده افزایش یابد. نتیجه دیدار امشب السد و الشارجه می‌تواند مسیر سهمیه ایران را در سال‌های آینده تعیین کند.