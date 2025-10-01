فوتبالیست جوان ایرانی به لیگ امارات پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمحمد دولتشاهی لژیونر ایرانی که سابقه بازی در رده های باشگاه گالاتاسرای ترکیه را در کارنامه دارد به تیم گلف یونایتد در لیگ امارات پیوست.

دولتشاهی پس از این انتقال به جوان‌ترین لژیونر ایرانی تبدیل شد و مورد توجه رسانه های ورزشی قرار گرفت و به عنوان سهمیه در لیست بزرگسالان گلف یونایتد خواهد بود . او توسط تیم استعدادیابی فوتبال آپارات جذب شده و قرار است اماراتی ها برنامه ریزی بلندمدتی روی این بازیکن جوان داشته باشند.

باشگاه گلف یونایتد امارات یکی از باشگاه ها با تمرکز روی استعدادهایی است که سعی دارد با جذب بازیکنان جوان و پرورش آنها سبب ترانسفر برای سودهای مالی شود.