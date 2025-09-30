اصغر شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تساوی هفته پنجم آبی پوشان در لیگ برتر و ادامه روند نامطمئن این تیم در لیگ برتر، گفت: متاسفانه استقلال نشان داده تفکر برد ندارد و برای پیروز شدن به میدان نمی‌آید. یک تساوی دیگر در کارنامه ساپینتو نشان می‌دهد که شرایط برای او بازی به بازی سخت تر خواهد شد.

اگرچه استقلال نسبت به بازی های گذشته بهتر و هجومی تر بود اما از عملکرد تیم این تصور بوجود می‌آید که قرار نیست آبی پوشان حریفان خود را شکست دهند. استقلال به راحتی امتیاز از دست می‌دهد و اگر این روند ادامه پیدا کند آنها دستشان به جام قهرمانی نخواهد رسید.

تعویض های بحث برانگیز و بی تاثیر

وی ادامه داد : یکی از ضعف های کادر فنی عدم درک درست از تعویض هاست. تمام تیم ها نفرات خود را تعویض می کنند تا شاید گره کور بازی باز شود اما جا به جایی در استقلال نه تنها تاثیر ندارد بلکه نگران کننده هم می شود. محمد رضا آزادی نمونه بارز این ادعاست. او چه در زمانی که در ترکیب اصلی است و چه مواقعی که به عنوان یار تعویضی به زمین می آید هیچ حرکت مثبتی ندارد و اصلا معلوم نیست نقش او در زمین چیست و عجیب است که کادر فنی باز هم از او استفاده می‌کند.

آزادی آنقدر ضعیف بوده که بعد از بازی با شمس آذر هواداران خواستار اخراج او از استقلال شدند. ساپینتو باید در انتخاب ترکیب اصلی و تعویض ها دقت بیشتری داشته باشد تا اتفاق مثبتی در تیمش رخ دهد و بتواند نتیجه را بسود خود تغییر دهد. امیدوارم در دیدارهای بعدی استقلال اگر قرار است تعویضی انجام شود براساس نیاز درون زمین باشد تا اتفاق خوبی رخ داده و آبی پوشان برنده از زمین خارج شوند.

ساپینتو خطر را باید احساس کند

کارشناس فوتبال در خصوص عملکرد ساپینتو و همکارانش گفت : متاسفانه هیچ تغییری در عملکرد کادر فنی استقلال در چند بازی گذشته ندیدیم . با آمدن ساپینتو فکر می کردیم با شناختی که او از استقلال دارد نتایج خوبی کسب خواهد کرد اما هرچه از برگزاری بازی ها می گذرد متوجه می‌شویم که این سرمربی راهی برای دور شدن از این وضعیت بحرانی را ندارد و تنها دستیار او در پایان بازی ها با کلمات بازی می کند.

نتایج بدست آمده نشان از شرایط بحرانی در استقلال دارد و درست است که مدیریت باشگاه از سرمربی حمایت کرده اما اگر استقلال باز هم نتیجه نگیرد کادر فنی و مدیریت به بن بست خواهند رسید. ساپینتو با نتایجی که تیمش گرفته صدای آژیر خطر را شنیده و می داند که اگر در مقابل المحرق در بازی خانگی نتیجه نگیرد باید منتظر اتفاقات و حتی تغییرات زود هنگام باشد . هواداران استقلال تا به اینجا هم صبوری کرده و آرامش خود را نسبت کادر فنی نشان داده اند ولی بعید است که این صبوری ادامه دار باشد .پس کادر فنی باید تلاش کند تا تیم از این بحران بیرون آمده و دوباره آرامش به اردوی استقلال باز گردد.

المحرق خطرناک تر از الوصل است

شرفی در خصوص دیدار روز چهارشنبه هفته جاری استقلال برابر المحرق بحرین از هفته دوم لیگ سطح دو آسیا گفت: این بازی نقش تعیین کننده ای برای استقلال خواهد داشت و می‌تواند اتفاقات بزرگی را رقم بزند. ساپینتو در این دیدار کنار خط خواهد بود و هیچ عذر و بهانه ای ندارد. خود او هم می‌داند که اگر نتیجه نگیرد باید منتظر واکنش های تند از سوی هواداران باشد.

این پیشکسوت ادامه داد: المحرق از الوصل هم خطرناک تر است و اگر استقلال حریف را دست کم بگیرد باید منتظر یک نتیجه غیر قابل قبول دیگر باشیم. کادر فنی باید ابتدا نقاط ضعف تیمش را پوشش دهد سپس یک آنالیز دقیق از تک تک بازیکنان حریف داشته باشد. بردن المحرق شدنی است به شرط آنکه هم برای پیروزی برنامه های متفاوت وجود داشته باشد و هم اشکالات خطوط برطرف شود.

سرمربی سابق فوتبال ایران افزود: استقلال هنوز بعداز گذشت چند هفته هنوز به یک ترکیب ایده آل دست پیدا نکرده که این خبر خوبی نیست. کادر فنی باید تیم را از لحاظ روحی و روانی آماده این دیدار آماده کند. ذهن بازیکنان را از نتایج قبل پاک کرده و یک تیم با تفکر بردن را راهی دیدار برابر المحرق کند.

خط دفاع همچنان پر اشتباه

وی با انتقاد از اشتباهات تمام نشدنی خط دفاع استقلال گفت: متاسفانه چند بازی است که اشتباهات خط دفاعی باعث شده استقلال امتیاز از دست بدهد ولی هیچ تغییری که اشتباهات از بین برود صورت نگرفته و ما هر بازی شاهد خطاهای نابخشودنی از مدافعان استقلال هستیم و عجیب است که کادر فنی به جای حل اساسی مشکل با چند جابه جایی صورت مسئله را تغییر می‌دهد. ناهماهنگی و اشتباهات مدافعان بلای جان استقلال شده و باید این معضل هر چه زودتر برطرف شود.

اصغر شرفی در پایان گفت: حتی اگر لازم است یک مربی تخصصی برای این مشکل استخدام شود. اینکه استقلال هر بازی گل می‌خورد یک فاجعه است که اصلا قابل قبول نیست. کادر فنی باید تمرکز بیشتری برروی برطرف کردن این مشکل بگذارد در غیر اینصورت اگر روزی تغییراتی در کادر فنی صورت بگیرد یکی از دلایل اصلی آن همین خط دفاع پر اشتباه خواهد بود.