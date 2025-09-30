الحسین اردن صدرنشین شد؛ سپاهان محکوم به برد در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال الحسین اردن و آخال ترکمنستان در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ امروز سه شنبه ۸ مهر و از گروه C رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۴ بر یک به سود نماینده اردن خاتمه یافت.

لوئیس کاکوری دو بار و لاتیر فال و احمد بنی مصطفی برای الحسین و المان تاگایف برای آخال در این بازی گلزنی کردند. این دو تیم حریفان سپاهان ایران هستند که به دلیل عدم حضور نماینده هند در کشورمان، دیدار سپاهان و موهان باگان لغو و تیم هندی از دور رقابت ها حذف شد.

در جدول سه تیمی این گروه، تیم الحسین با دو پیروزی و با کسب ۶ امتیاز صدرنشین است و تیم های سپاهان و آخال در رده های بعدی قرار دارند. سپاهان در هفته سوم ۲۹ مهر و در ترکمنستان میهمان تیم آخال خواهد بود و برای امیدواری به صعود نیاز به کسب پیروزی در این دیدار خارج از خانه دارد.