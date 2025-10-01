  1. ورزش
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۴

ترکیب احتمالی المحرق مقابل استقلال با حضور چند بازیکن خارجی

تیم فوتبال المحرق بحرین در حالی شامگاه چهارشنبه رو در روی استقلال قرار خواهد گرفت که از چند بازیکن خارجی در ترکیب خود استفاده خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال ایران و المحرق بحرین در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه ۹ مهر و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس و از ساعت ۱۹:۳۰ رو در روی هم قرار می گیرند. در بین بازیکنان المحرق که راهی ایران شده اند نام ۷ بازیکن خارجی دیده می شود.

سایت «akhbar-alkhaleej» در رابطه با این بازی نوشت: المحرق رقابت‌های آسیایی خود را با یک پیروزی پرگل آغاز کرد و در هفته نخست موفق شد تیم الوحدات اردن را با نتیجه ۴ بر صفر شکست دهد. در سوی مقابل، استقلال در دیدار نخست خود برابر الوصل امارات با نتیجه سنگین ۷ بر یک مغلوب شد. بر همین اساس در جدول گروه A، المحرق و الوصل با سه امتیاز در صدر قرار دارند و تیم‌های الوحدات و استقلال بدون امتیاز باقی مانده‌اند.

طبق پیش‌بینی‌ها فرناندو سانتوس سرمربی پرتغالی المحرق این مسابقه را با ترکیب اصلی آغاز خواهد کرد. در این ترکیب، ابراهیم لطف‌الله درون دروازه قرار می‌گیرد و در خط دفاع امین بن عدی، ولید الحیام، جیرواسیو اولیویرا و محمد البناء به میدان خواهند رفت. در میانه زمین، بازیکنانی چون حنان عبدالوهاب، محمد الحردان، سفیان مهروق، آرتور رودریگز و الیوت سیموئس بازی خواهند کرد و در خط حمله نیز جونیور دا کوستا وظیفه گلزنی را بر عهده خواهد داشت.

