ترکیب احتمالی المحرق مقابل استقلال با حضور چند بازیکن خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال ایران و المحرق بحرین در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه ۹ مهر و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس و از ساعت ۱۹:۳۰ رو در روی هم قرار می گیرند. در بین بازیکنان المحرق که راهی ایران شده اند نام ۷ بازیکن خارجی دیده می شود.

سایت «akhbar-alkhaleej» در رابطه با این بازی نوشت: المحرق رقابت‌های آسیایی خود را با یک پیروزی پرگل آغاز کرد و در هفته نخست موفق شد تیم الوحدات اردن را با نتیجه ۴ بر صفر شکست دهد. در سوی مقابل، استقلال در دیدار نخست خود برابر الوصل امارات با نتیجه سنگین ۷ بر یک مغلوب شد. بر همین اساس در جدول گروه A، المحرق و الوصل با سه امتیاز در صدر قرار دارند و تیم‌های الوحدات و استقلال بدون امتیاز باقی مانده‌اند.

طبق پیش‌بینی‌ها فرناندو سانتوس سرمربی پرتغالی المحرق این مسابقه را با ترکیب اصلی آغاز خواهد کرد. در این ترکیب، ابراهیم لطف‌الله درون دروازه قرار می‌گیرد و در خط دفاع امین بن عدی، ولید الحیام، جیرواسیو اولیویرا و محمد البناء به میدان خواهند رفت. در میانه زمین، بازیکنانی چون حنان عبدالوهاب، محمد الحردان، سفیان مهروق، آرتور رودریگز و الیوت سیموئس بازی خواهند کرد و در خط حمله نیز جونیور دا کوستا وظیفه گلزنی را بر عهده خواهد داشت.