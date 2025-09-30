  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

بلیت فروشی دیدار استقلال و المحرق بحرین آغاز شد

بلیت فروشی دیدار استقلال و المحرق بحرین آغاز شد

با اعلام باشگاه استقلال، بلیت فروشی دیدار تیم فوتبال این باشگاه با المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا ۲ آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، تیم‌های استقلال ایران و المحرق بحرین فردا (چهارشنبه) از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف هم می‌روند.

برای تهیه بلیت (اینجا) کلیک کنید.

کد خبر 6606905

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها