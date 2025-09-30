بلیت فروشی دیدار استقلال و المحرق بحرین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، تیم‌های استقلال ایران و المحرق بحرین فردا (چهارشنبه) از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف هم می‌روند.

