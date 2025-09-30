ایثارگران سازمان سنجش آموزش کشور به مناسبت هفته دفاع مقدس تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، رضا محمدی در این مراسم با تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ملت ایران، گفت: با فداکاری‌های نیروهای مسلح و انسجام ملی نقشه شوم دشمنان ناکام ماند و دشمنان به اهداف خود نرسیدند و شکست خوردند.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: ایثارگران شاغل در سازمان سنجش آموزش کشور با فعالیت جهادی فرهنگ ایثار را نهادینه کنند کما اینکه کارکنان سازمان سنجش در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با فعالیت شبانه‌روزی و همچنین در قرنطینه آزمون سراسری فرهنگ ایثار را به نمایش گذاشته و اهمیت آن را به اثبات رساندند.

وی با اشاره اثرگذاری فعالیت‌های سازمان سنجش در ارتقای آموزش عالی و عمومی کشور، افزود: پذیرش متقاضیان بدون صلاحیت آسیب‌های زیادی در کشور به دنبال خواهد داشت لذا باید توجه داشت ایثارگری در همه عرصه‌ها ادامه دارد و در پیشرفت کشور موثر است.

محمدی با اشاره به اهمیت الگو برداری در فعالیت های سازمانی، گفت: ایثارگران با فعالیت جهادی و الگوسازی می توانند سایر کارکنان را به فعالیت جهادی و تلاشی مضاعف تشویق کنند و مانند گذشته نقش پر رنگی در جامعه ایفا کنند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: با توجه به وظایف مهم و نقش تاثیرگذار سازمان سنجش در ارزیابی علمی متقاضیان ورود به مقاطع عالی تحصیلی، حرفه‌ای و شغلی انجام وظایف محوله جز با روحیه ایثار و از خودگذشتگی میسر نیست و انجام این فعالیت‌ها با روحیه بسیجی در آینده کشور تاثیرگذار خواهد بود.

محمدی در پایان این مراسم با اهدای لوح از خانواده معظم شهدا و ایثارگران شاغل در سازمان سنجش آموزش کشور تقدیر کرد.