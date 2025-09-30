به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین در گزارشی اعلام کرد: طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای پایان جنگ غزه خواستار پایان فوری جنگ بین اسرائیل و حماس است؛ اما جزئیاتی در مورد چگونگی اجرای نکات کلیدی آن ارائه نمی دهد.

در گزارش این روزنامه در این خصوص آمده است: طرح (به اصطلاح) صلح کاخ سفید برای غزه، پایان فوری جنگ ویرانگر (رژیم) اسرائیل را که تقریباً ۲ سال است در این منطقه ساحلی جریان دارد، پیشنهاد می‌دهد، در حالی که به طور مشخص این گروه فلسطینی (حماس) را از هرگونه ایفای نقش حاکمیتی در آینده این منطقه محروم می‌کند.

گاردین اضافه کرد: با فرض اینکه هر دو طرف با فهرست مفصلی از شرایط موافقت کنند، پایان جنگ با آزادی همه اسیران اسرائیلی چه مرده و چه زنده، «ظرف ۷۲ ساعت» پس از پذیرش عمومی توافق توسط اسرائیل همراه خواهد بود. اما این طرح مستلزم عقب نشینی کامل اسرائیل پیش از آزادی اسیران اش نیست. بلکه، نیروهای اسرائیلی به خط مورد توافقی در داخل غزه عقب‌نشینی خواهند کرد تا برای آزادی اسیران آماده شوند. این طرح می گوید که تمام عملیات نظامی، از جمله بمباران هوایی و توپخانه ای، در طول فرایند آزادی اسیران (اسراء صهیونیست نزد حماس) به حالت تعلیق در خواهد آمد و خطوط نبرد تا زمانی که «شرایط برای عقب‌نشینی کامل مرحله‌ای» فراهم نشود، مسدود خواهند ماند.

این گزارش اضافه می کند: حتی در آن صورت، تشکیل یک کشور فلسطینی تنها به عنوان یک احتمال مبهم مطرح می‌شود.