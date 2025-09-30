ادعای ویتکاف درباره تاثیر اجرای طرح ترامپ برای غزه بر جنگ اوکراین!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در غرب آسیا مدعی است که اجرای طرح پیشنهادی ترامپ برای پایان بخشیدن به جنگ غزه می‌تواند به انگیزه‌ای برای برقراری صلح در دیگر مناطق خاورمیانه بدل شده و بر حل‌وفصل بحران اوکراین نیز تاثیر بگذارد.

ویتکاف درباره طرح پیشنهادی مقامات آمریکایی برای حل و فصل جنگ غزه به فاکس‌نیوز مدعی شد: رئیس جمهور (ترامپ) خواستار صلحی فراگیر است. موضوع فقط غزه نیست بلکه درباره چگونگی سرایت احتمالی این (صلح) به سایر مناطق در خاورمیانه و دستاورد آن است و شاید حتی به روسیه و اوکراین نیز نفوذ کند.

وی مدعی شد که هم کشورهای خلیج فارس و هم اروپایی‌ها از ابتکار ترامپ حمایت می‌کنند.

پیش‌تر کاخ سفید طرحی را برای حل و فصل جنگ در نوار غزه منتشر کرد. این طرح خواستار توقف کامل درگیری‌ها و آزادی اسرای صهیونیستی نزد حماس ظرف ۷۲ ساعت شده و علاوه بر این، سند مذکور پیشنهاد انتقال اداره این باریکه را به یک دولت موقت خارجی برای دوره گذار مطرح کرده است. در این بازه، ساکنان غزه این فرصت را دارند که در صورت تمایل این باریکه را ترک کنند یا بازگردند.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نشست خبری مشترک با ترامپ در واشنگتن با ادعای حمایت از طرح ترامپ برای پایان عملیات نظامی در غزه، ادعا کرد که اگر حماس این پیشنهاد را رد یا در آن کارشکنی کند، «اسرائیل به تنهایی کار را تمام خواهد کرد»!