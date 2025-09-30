به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کر استارمر نخست وزیر انگلیس در این خصوص اعلام کرد: من از ابتکار عمل آمریکا برای صلح در خاورمیانه (غرب آسیا) استقبال می‌کنم. من از تلاش‌هایی که منجر به پایان درگیری، آزادی اسیران (اسراء صهیونیست نزد حماس) و ورود کمک‌ها به غزه می‌شود، حمایت می‌کنم.

نخست وزیر انگلیس با طرح ادعایی عوام فریبانه مدعی شد: اکنون همه طرف‌ها باید متحد شوند تا ابتکار صلح ایالات متحده را به واقعیت تبدیل کنند. ما باید امید به راه‌حل دو دولتی را که در آن اسرائیل در کنار یک کشور فلسطینی امن باشد، احیا کنیم.

کر استارمر که نخواست کمک های پیدا و پنهان لندن به صهیونیست های اشغالگر را بیان کند، ادعا کرد: من هرگز از دیپلماسی دست نخواهم کشید و هرگز به ارزش‌های انگلیس تردید نخواهم کرد.

ترامپ دیروز دوشنبه همزمان با دیدار خود با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نقشه راه اش برای آتش بس در غزه را رونمایی و تهدید کرد که اگر حماس با این پیشنهاد موافقت نکند، به ادامه عملیات نظامی اسرائیل چراغ سبز نشان خواهد داد.

این طرح پیش از این قرار بود در ۲۱ ماده ارائه شود که ظاهراً به ۲۰ ماده تقلیل پیدا کرده است. این طرح در ابتدا روز سه‌شنبه پیش در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، به سران کشورهای عرب ارائه شده بود.

گفتنی است که روزنامه گاردین در گزارشی اعلام کرد: طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای پایان جنگ غزه خواستار پایان فوری جنگ بین اسرائیل و حماس است؛ اما جزئیاتی در مورد چگونگی اجرای نکات کلیدی آن ارائه نمی دهد. طرح (به اصطلاح) صلح کاخ سفید برای غزه، پایان فوری جنگ ویرانگر (رژیم) اسرائیل را که تقریباً ۲ سال است در این منطقه ساحلی جریان دارد، پیشنهاد می‌دهد، در حالی که به طور مشخص این گروه فلسطینی (حماس) را از هرگونه ایفای نقش حاکمیتی در آینده این منطقه محروم می‌کند.حتی در آن صورت، تشکیل یک کشور فلسطینی تنها به عنوان یک احتمال مبهم مطرح می‌شود.