درخواست قطر، مصر و ترکیه از حماس برای پذیرش طرح ترامپ در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پایگاه آکسیوس آمریکا اعلام کرد که قطر، مصر و ترکیه از جنبش حماس خواستهاند به طرح دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای برقراری آتشبس در غزه پاسخ مثبت بدهد.
به نوشته این رسانه، مقامات آمریکایی و رژیم اسرائیل انتظار دارند حماس به طور کلی واکنشی مثبت به این پیشنهاد نشان دهد، هرچند احتمال دارد این جنبش برخی تحفظات خود را نیز مطرح کند.
از سوی دیگر، شبکه الجزیره به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که مسئولانی از قطر، مصر و ترکیه نشستی با هیأت مذاکرهکننده حماس برگزار کردند تا جزئیات مربوط به طرح ترامپ را بررسی کنند.
این منبع که به نام آن اشاره نشده، افزود: در جریان نشست، هیأت حماس تأکید کرده که این پیشنهاد آمریکایی را با «مسئولیتپذیری بالا» بررسی خواهد کرد و پس از پایان مشورتها با دیگر گروههای فلسطینی، در سریعترین زمان ممکن پاسخ رسمی ارائه خواهد داد.
همچنین طبق این گزارش، دیدار یادشده بخشی از گفتوگوهای تخصصی برای رسیدن به موضع نهایی حماس در قبال طرح ترامپ است.
